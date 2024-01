Tausende Landwirte wollen in der Region Freiburg protestieren - mit Traktor-Korso und Mahnfeuern

Der Montag steht für viele Landwirtinnen und Landwirte im Zeichen des Protests. Mit Traktoren und klaren Botschaften wollen sie durch Südbaden rollen - auch in Freiburg und in Lörrach.

Vom Rhein über den Kaiserstuhl bis in den tiefsten Schwarzwald: Hunderte Landwirtinnen und Landwirte wollen auf die Straße ziehen und ihrem Ärger über die geplanten Streichungen beim Agrardiesel Luft machen. Los geht es am frühen Montagmorgen in Freiburg. Weitere Aktionen sind unter anderem in Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald), in Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) und in Lörrach geplant. Bis einschließlich Freitag sind in Südbaden Sternfahrten, Mahnfeuer und Kundgebungen angekündigt. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit verstopften Straßen und Staus rechnen.

Große Traktor-Demo in Freiburg

Ab 6 Uhr am Montagmorgen wollen Hunderte Landwirtinnen und Landwirte aus allen Richtungen mit ihren Traktoren ins Freiburger Stadtgebiet rollen. Die Polizei begleitet die Sternfahrten. Die Veranstalter rechnen mit 1.000 beteiligten Fahrzeugen, die im Laufe des Vormittags beim Stadion eintreffen sollen. Rund ums Stadion kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Um 11 Uhr ist dann eine zentrale Kundgebung auf dem Platz der Alten Synagoge geplant. Die Versammlung endet gegen 13 Uhr. Während der Kundgebung werden voraussichtlich Traktoren entlang der Werthmannstraße abgestellt; dadurch können Autos, die dort auf dem Seitenstreifen parken, vorübergehend nicht wegfahren.

Bauernproteste in ganz Südbaden geplant

Um 9 Uhr wollen sich Landwirte und Landwirtinnen im Kreis Waldshut auf den Weg machen. Ihr Ziel ist eine Kundgebung an der B314 in Horheim. Die Landwirte am Kaiserstuhl und aus dem Markgräflerland planen ab 14 Uhr eine Sternfahrt nach Breisach. Weitere Schwerpunkte im Laufe des Tages sind Lörrach, Kirchzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) und Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis), mit Behinderungen auf der B33. Am Abend sind Mahnfeuer in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) geplant. Weitere Aktionen wurden in Hausach, Wolfach und Zell am Harmersbach (alle Ortenaukreis) angemeldet.

Eine Landwirtin und eine Spediteurin aus Vöhrenbach im Schwarzwald-Baar-Kreis wollen am Montag ebenfalls demonstrieren:

BLHV ruft zu friedlichen Protesten auf

Der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) hat nach entsprechenden Hinweisen die Befürchtung, dass Trittbrettfahrer die Demos für ihre Zwecke nutzen. Er ruft alle Teilnehmenden auf, Krawalle und Blockaden zu vermeiden.

Demos bis einschließlich Freitag

Die Proteste am Montag sind nur der Auftakt für weitere Aktionen bis einschließlich Freitag. Am Donnerstag ist zum Beispiel eine Sternfahrt zur Staatsbrauerei Rothaus in Grafenhausen (Kreis Waldshut) geplant. Dort soll es eine Kundgebung geben. Auch der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) wird erwartet.

Der Protest der Bäuerinnen und Bauern entzündete sich an Sparplänen der Bundesregierung, die ihre Subventionskürzungen teilweise zurückgenommen hat. So soll die Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer für die Agrarindustrie weiter gelten. Die Vergünstigung von Agrardiesel soll nur schrittweise abgeschafft werden. Dem Bauernverband gehen diese Änderungen nicht weit genug. Er argumentiert unter anderem mit dem internationalen Wettbewerb, in dem sich die Landwirtinnen und Landwirte behaupten müssen.