Sand und Gold nutzt er für seine Gemälde und Skulpturen, Social Media, um sie in der ganzen Welt bekannt zu machen. Tim Bengel hat Ausstellungen in New York und Südkorea – aber auch daheim, in Esslingen.

Pauline Bonnke

Der Sandmann oder Goldjunge aus Esslingen

Sand, Blattgold und eine mit Klebstoff beschmierte Platte reichen Tim Bengel aus, um Kunst zu erschaffen. Ungewöhnliche Kombinationen und Techniken sind der rote Faden in seinen Werken.

»Die Intention hinter meinen Werken ist es, etwas Einzigartiges zu erschaffen. Ich will nicht einer der Künstler sein, der die großen Meister imitiert, sondern ich wollte immer einen eigenen Stil schaffen in meinen Werken.»

Social Media als Kunst-Galerie

Seine Kunst zeigt Tim Bengel auf und über Social Media – als er vor ein paar Jahren damit anfing, war das ein Novum. Seitdem gibt es für ihn kein Halten mehr: seine Kunst stellte er schon in New York oder Südkorea aus, aber auch in der Sparkasse im heimischen Esslingen. Dort lebt und arbeitet er übrigens auch – immer noch.

»Ich finde es schön hier (in Esslingen) und hier kann mich nicht so viel ablenken.

Das lässt mir mehr Fokus für meine Arbeit.«

Geboren wurde Tim Bengel 1991 in Ostfildern. Nach seinem ersten Besuch in der Staatsgalerie in Stuttgart wollte er die abstrakten Gemälde nachahmen, als Jugendlicher gewann er dann seinen ersten Kunstwettbewerb an der Schule. Gemeinsam mit Ex-VfB-Torwart Timo Hildebrand eröffnete er 2021 ein veganes Restaurant in Stuttgart. Und schuf mit der goldenen Avocado in Bagel Form gleich noch eine Hommage an seine eigene Generation: Die Millennials.