Susanne Schröter plädiert im Buch "Global gescheitert?" für Freiheitsrechte und kritisiert eine Politik, die verdrängt, schönredet, moralisiert und schlechte Entscheidungen trifft.

In den vergangenen Jahren ist allein auf politischer Ebene viel passiert: In den USA der - nicht geräuschlose - Wechsel von Trump zu Biden, bei uns in Deutschland das Ende der Merkel-Zeit - die Ampel-Regierung hat jetzt das Sagen - und in Europa herrscht Krieg. Susanne Schröter ist Ethnologin und Politikwissenschaftlerin und beschäftigt sich mit solchen Veränderungen.

Sie macht sich Sorgen um die Demokratie und appelliert in ihrem Buch "Global gescheitert?" für individuelle Freiheitsrechte.

»Es gibt weder einen Grund für Überheblichkeit noch für Selbsthass. Beides behindert die realistische Überprüfung eigener Stärken und Schwächen, die notwendig ist, um aus Fehlen zu lernen und die Zukunft des Westens zu sichern. Eines sollte dabei gewiss sein: Wer die Freiheit im Innern nicht achtet, hat nach außen nichts zu verteidigen.«

Schröter beschreibt den Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass. Sie ist der Meinung, dass sich moderne Gesellschaften gleichzeitig über- und unterschätzen. Sie geht dabei beispielsweise auf die gescheiterten deutschen Militäreinsätze in Mali und Afghanistan ein und die Reaktion der Bundesregierung auf Putins Kriege. Verdrängen, Schönreden, Moralisieren und schlechte Entscheidungen treffen – das hat Susanne Schröter dabei in Wiederholungsschleife gefunden.