Rüdiger von Fritsch | Russland-Experte

Gerade erst hat Russland die ukrainische Krim annektiert, als Rüdiger von Fritsch Botschafter in Moskau wird. Fünf Jahre lang verfolgt er Russlands Weg mit tiefen Einblicken in den Machtapparat des Kreml. Heute ist von Fritsch eine wichtige Stimme in den politischen Beratungen um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Er ist Partner des geostrategischen Beratungsunternehmens "Berlin Global Advisors" und Autor mehrerer Bücher zum politischen Russland. "Zeitenwende: Putins Krieg und die Folgen" ist sein neuestes Werk.

Moderation: Nicole Köster