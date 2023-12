So unterstützt ein Verein aus BW Bauern aus Uganda mit Ziegen und Workshops gegen HIV

per Mail teilen

Mit dem Verein "Schenke eine Ziege e.V." aus BW unterstützt Robert Wunderlich Bauern in Uganda: Mit Workshops zu Bildung, HIV und Landwirtschaft sowie mit Ziegen.

Schenke eine Ziege: Hilfe für Bauern in Uganda

Robert Wunderlich aus Tübingen gründete 2006 schon vor seinem Medizinstudium gemeinsam mit einer Freundin den Verein "Schenke eine Ziege". Der damals 18-Jährige hatte seinen Freiwilligendienst in Uganda geleistet und dabei einen tiefen Einblick in die lokalen Herausforderungen und Bedürfnisse gewonnen. Gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern ist Robert Wunderlich seitdem unermüdlich im Einsatz, um die Lebensbedingungen der Menschen in Uganda nachhaltig zu verbessern.

Ich bin Arzt, wir machen viele sinnvolle Sachen. Aber über den Tellerrand hinaus zu blicken und noch was anderes bewegen zu können, das ist schon ein Antrieb.

Bildung: Fremdsprachen, HIV und Familienplanung

Zusammen mit "Kasese Giva A Goat – Afrika" wählt "Schenke eine Ziege e.V." Familien aus, die besonders bedürftig sind. Sie erhalten dann Schulungen und Ziegen als Unterstützung: Ein Jahr lang werden Workshops zu unterschiedlichen Themen angeboten.

Da geht's drum, dass wir Erwachsenenbildung machen: Familienplanung, HIV-/Aids-Prävention, Englischprojekte und dann bekommen die Familien eine weibliche Ziege, die sie halten und nutzen und die sie dann weiterzüchten können.

So sollen sich die Familien eine Zucht aufbauen, mit der sie ihr Einkommen verbessern und einen höheren Lebensstandard erreichen können. Nach zwei Jahren geben sie ein Zicklein an die Farm zurück, um deren Fortbestand zu gewährleisten.

Als Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin arbeitet Robert Wunderlich am Universitätsklinikum Tübingen. Im Februar war er als Notfall- und Katastrophenmediziner im Erdbebengebiet in der Türkei im Einsatz.