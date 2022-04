per Mail teilen

Valentin Grüner kämpft für mehr Naturschutz in Südafrika. Immer an seiner Seite: Löwin Sirga, die er aufgezogen hat.

Artenschutz in Afrika: Das Modisa-Wildlife-Project

Valentin Grüner liebt die Natur. Geboren und aufgewachsen ist er in Engen am Bodensee, seit vielen Jahren lebt er als Naturschützer, Umweltaktivist, Park-Ranger und Unternehmer in Botswana. Dort hat er das "Modisa Wildlife Project" gegründet und setzt sich für die Erhaltung der Lebensräume wilder Tiere und den Artenschutz ein.

Löwenland - ein Löwe als Freund

Bekannt wurde Grüner durch seine enge Beziehung zu einer Löwin: Vor zehn Jahren fand er das Löwenbaby, das von seiner Mutter verstoßen wurde, taufte es "Sirga" und zog es von Hand auf. Seitdem sind Sirga und er unzertrennlich. In sozialen Netzwerken und auf Videoplattformen sind die beiden seit Jahren sehr präsent, 2016 wurde in einer mehrteiligen Doku-Reihe die Geschichte von Valentin Grüner und seiner Löwin filmisch erzählt.

In seinem Buch "Löwenland" schreibt er jetzt selbst seine Geschichte auf: Über seinen Weg vom Bodensee über Umwege nach Afrika, das Leben mit Löwin Sirga, den gemeinsamen Alltag im Reservat, seine menschlichen Beziehungen und seinen Kampf für die Natur und die Tiere auf dem afrikanischen Kontinent.