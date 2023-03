Wie gerecht ist das deutsche Rechtssystem – und was erwarten Bürger:innen von unseren Richtern? Damit befasst sich die Rechtswissenschaftlerin Elisa Hoven.

»Lesen wir von einem Verbrechen, interessiert uns vor allem eines: Hat der Täter seine gerechte Strafe bekommen?«

Nora Boerding

Unverständnis: Sind die Strafen deutscher Gerichte zu mild?

Ein Vergewaltiger kommt mit einer Bewährungsstrafe davon. Ein Raser, der einen Unfall mit Todesfolge verursacht, Fahrerflucht begeht und vor Gericht keine Reue zeigt, bekommt lediglich eine geringe Haftstrafe. Solche oder ähnliche Meldungen sorgen immer wieder für Unverständnis und Diskussionen über unser Strafrecht.

»Das Recht regelt die Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Um akzeptiert zu werden, muss es sich daran orientieren, was eine Gemeinschaft als gerecht empfindet ... [sonst werden die Menschen] das Vertrauen in den Staat und seine Ordnung verlieren. In einer Demokratie muss das Recht die Überzeugung der Mehrheit widerspiegeln. Es ist also ein ernst zu nehmendes Problem, wenn ein Urteil von der Öffentlichkeit als ungerecht empfunden wird.«

Einer jährlichen Umfrage eines bekannten Rechtsschutz-Versicherers zufolge halten knapp 54 Prozent der Bevölkerung in Deutschland die Verurteilungen für "zu mild". Auch das Vertrauen in die Gerichte hat demnach gelitten: Knapp 70 Prozent vertrauen der Justiz zwar grundsätzlich, halten die Gerichte in Deutschland aber für überfordert.

Was sind die Stärken unseres Justiz- und Rechtssystems?

Elisa Hoven ist Professorin für Strafrecht, Direktorin des Instituts für Medienrecht an der Universität Leipzig und Richterin am sächsischen Verfassungsgericht. Sie befasst sich immer wieder mit spektakulären und prominenten Rechtsfällen, die unser Gerechtigkeitsempfinden herausfordern. Als gefragte Expertin in den Medien erklärt Elisa Hoven, warum unser Rechtssystem so ist, wie es ist.

Instagram-Beitrag von Elisa Hoven - Klimaaktivismus: Wie weit darf Protest rechtlich gehen?

Unter ihrer Anleitung entsteht an der Universität Leipzig auch der Podcast „Jetzt erst Recht”. Dort greifen ihre Student:innen aktuelle und spannende Themen rund um Strafrecht und Kriminalpolitik auf - zu Wort kommen Expert:innen aus Justiz, Medien, Medizin und Wirtschaft.

Gibt es einen Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit?

Im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit hat sich Elisa Hoven auch schon mit Tierrechten und Tierwohl beschäftigt: Sie wirkte an einer aufwändigen Studie zu Ermittlungsverfahren gegen 150 Tierquäler:innen mit, von denen gerade einmal 11 vor Gericht kamen.

In SWR1 Leute besprechen wir mit Elisa Hoven, wo Recht und Gerechtigkeit in Konflikt treten und wo aber auch die Stärken unseres Rechtssystems liegen.