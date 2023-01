»Ich weiß nicht, was ich für meinen Partner noch empfinde. Er hat sich so verändert, er ist nicht mehr der, in den ich mich verliebt habe.«



»Ich vermisse unsere guten Gespräche. Ich möchte gerne die Frau zurückhaben, mit der ich nächtelang in Kneipen saß und über Gott und die Welt diskutieren könnte.«