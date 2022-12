Nazi-Gegner Jakob Springfeld: Ostdeutsch und aktiv gegen Rechts

Jakob Springfeld ist in Ostdeutschland geboren und geblieben - trotz rechter Aufmärsche, Gewalt und Hass. Er möchte etwas verändern und setzt sich ein: für Toleranz und Demokratie.

privat

Jakob Springfeld ist in Zwickauf aufgewachsen und lebt nun in Halle an der Saale. Auslöser für seinen politischen Kampf waren für den jungen Sachsen die gewalttätigen Ausschreitungen von rechten und rechtsextremen Gruppen in Chemnitz 2018. Er möchte politisch etwas bewegen.

»Aufstrebendes rechtes Gedankengut und Rechtsextremismus, der jahrelang ignoriert wurde, sind ein Problem, gerade auch in Zwickau.«

Auszeichnung für sein politisches Engagement

Springfeld wurde in Stuttgart mit der Theodor-Heuss-Medaille für sein Engagement gegen Rechtsextremismus und das Erinnern an die Taten des NSU ausgezeichnet. Durch sein Engagement lebt der 20-Jährige aber auch in ständiger Gefahr.

»Sich antifaschistisch oder auch nur demokratisch zu äußern, kann bedeuten, dass ein Nazi vor der Tür steht.«

Über sein Engagement hat Springfeld auch ein Buch geschrieben. "Unter Nazis. Jung, ostdeutsch, gegen Rechts" erzählt von Montagsdemonstrationen, rechten Bauernfängern und Versäumnissen der Politik und der Polizei.