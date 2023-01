per Mail teilen

Wie lange hält die Inflation an?

Im vergangenen Jahr stiegen die Preise so rasant wie lange nicht. Welche Folgen hat die Inflation für Verbraucher:innen? Und welche Auswirkungen hat die Erhöhung des Leitzinses? Kristian Giesen ist Experte für Krisen und kann solche Fragen beantworten. An der FOM-Hochschule in Stuttgart hat er die Professur für VWL und Finanzwesen inne.

Gold ist sexy, cool und begehrt. Doch eignet es sich als Kapitalanlage? Posted by Kristian Giesen on Thursday, November 3, 2022

Kommt jetzt eine Welle von Insolvenzen?

Wie sich Krisen früh erkennen und Risiken managen lassen, sind Themen seiner Lehre. Worin investieren, wenn kaum Geld zum Sparen da ist? Welche Geldanlage lohnt sich? Prof. Kristian Giesen hat jahrelange Erfahrung im Risikomanagement und berät Unternehmen und Start-ups, um sie resistenter und zukunftssicher zu gestalten.