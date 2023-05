Wenn die Welt um einen herum verstummt und man nicht mal Musik oder die eigene Stimme hört. Für die meisten von uns unvorstellbar. Für Dr. Veronika Wolters (war das) Realität.

Ausgeschlossen

Mit neun Jahren hatte Dr. Veronika Wolter eine Hirnhautentzündung, wurde erst schwerhörig, dann taub. Sie weiß, was es heißt, wenn alle Mitschüler lachen und sie wusste nicht warum, weil man die Pointe nicht versteht. Oder wenn man als "dumm" verspottet wird, weil man nicht richtig hört.

»Die wenigsten unterscheiden zwischen nicht gehört und nicht kapiert.«

Selbst nach dem Medizinstudium als Ärztin hat sie noch Ausgrenzung am Krankenhaus erlebt. Aufgrund des Mundschutzes konnte sie im OP nicht Lippenlesen, manche Ärzte drehten Musik im OP auf, so dass sie gar nichts mehr verstand. Erst als ein Chefarzt ihr Potential erkannte und sich ganz unkompliziert ein Mikrofon an den Mundschutz klemmte, konnte sie zeigen, was in ihr steckt.

Kämpferin

Veronika Wolter war immer eine Kämpferin. 2005 ließ sie sich als dritter Mensch weltweit ein neuartiges Hörgerät implantieren, 2009 wurde es durch ein Cochlea-Implantat ersetzt. Heute hört sie fast genauso gut wie vor ihrer Erkrankung mit neun Jahren. Sie sieht es als ihre Bestimmung, auch anderen Menschen raus aus der Stille zu helfen.

Karriere

Heute ist Dr. Veronika Wolter Chefärztin der Helios Hörklinik in München, Chirurgin und Fachärztin für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Sie ist eine der jüngsten Chefärztinnen Deutschlands, verheiratet und Mutter zweier Kinder, außerdem passionierte Marathonläuferin und Fitnesstrainerin.