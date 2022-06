Der dritte Platz im Finale der Olympischen Spiele in Tokio im griechisch-römischen Stil war der krönende Abschluss der Karriere von Frank Stäbler. Diese Olympia-Bronzemedaille des dreimaligen Ringerweltmeisters ist umso bemerkenswerter, wenn man die Zeit davor anschaut: Corona-Infektion mit heftigen Long-Covid-Folgen. Schultereckgelenkssprengung. Wechsel in eine neue Gewichtsklasse. Zoff mit dem Heimatverein. Über das, was war, und über das, was jetzt kommt, erzählt Frank Stäbler in SWR1 Leute. mehr...