Tijen Onaran und Leeroy Matata

Erzählen am Diversity Day ihre eigene Geschichte von Vielfalt und Toleranz.

Heute, am 26. Mai, ist Diversity Day. Diversity steht für Vielfalt und Weltoffenheit, für Respekt und Toleranz. Und deshalb sind heute zwei Menschen in SWR1 Leute zu Gast, die mit ihrer Biografie für genau diese Werte stehen. Zum einen Tijen Onaran, eine Frau mit türkischen Wurzeln, die in Karlsruhe groß geworden ist. Tijen Onaran ist Digitalunternehmerin und Netzwerkerin. Sie gründete "Global Digital Women". Das Managermagazin zählt sie zu den einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Zum anderen Leeroy Matata, der trotz körperlichen Behinderung sehr erfolgreich seinen Weg gegangen ist: als Rollstuhl-Basketballer. Als Youtuber mit mehr als 1,3 Millionen Followern. Und als Interviewer für das SWR Format "Leeroys Momente".