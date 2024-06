In diesem Jahr wäre der Soziologe, Freigeist und Dandy Nicolaus Sombart 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass legt der Berliner Elfenbein Verlag sehr schöne Neuausgaben der ersten drei Bände von Sombarts Memoiren vor: es geht um seine „Jugend in Berlin“ in den 30er und 40er Jahren, um die Studienzeit in den „Heidelberger Reminiszenzen“ unmittelbar nach Kriegsende und um die „Pariser Lehrjahre“ in den 50ern.

Herausgegeben von Carolin Fischer,

mit einem Nachwort von Claudia Schmölders

Elfenbein Verlag, 240 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-96160-081-6