Schreibende Flaneurin - Die Schriftstellerin Annett Gröschner macht Städte zu Protagonisten

Berlin hat schon häufig im vielfältigen Werk von Annett Gröschner die Hauptrolle übernommen. Doch auch ihre Geburtsstadt Magdeburg war schon Schauplatz ihrer Romane. Jetzt wird sie Stadtschreiberin von Mainz.

Städte als Inspiration

Annett Gröschner hat sich schon oft von Städten inspirieren lassen. Sie lässt sich treiben, bis etwas ihre Aufmerksamkeit nicht mehr loslässt. Gut möglich, dass Mainz die nächste Inspirationsquelle wird, wenn sie im April dort ihr Stadtschreiberamt antritt.

Annett Gröschner wird Mainzer Stadtschreiberin 2025

Ein Wermutstropfen: In Mainz gibt es keine Straßenbahn mit der Nummer 4. Annett Gröschner mag öffentliche Verkehrsmittel, vor allem Straßenbahnen. Die Nummer 4 hat sie schon in Rotterdam oder Helsinki benutzt.

Bisher hat jeder Ort, an dem ich gewesen bin, Spuren in meinem Werk hinterlassen.

An Städten interessieren sie besonders die Architektur und die Pflanzen, aber auch, in welchen Verhältnissen die Menschen dort leben. Wo ist die Stadt durchlässig oder gibt es Bereiche, in denen man ein bestimmtes Aussehen braucht, um dort zu sein? Wie fühlt es sich an, nachts allein als Frau unterwegs zu sein?

Annett Gröschner will herausfinden, wie viele Freiheiten eine Stadt bietet. Pressestelle ZDF

Von Magdeburg nach Berlin

Annett Gröschner, 1964 in Magdeburg geboren, kam mit 19 nach Berlin, um dort zu studieren. Das bedeutete große Freiheit für sie - und auch heute noch genießt sie die Möglichkeiten der Großstadt, die Anonymität. Ihren ersten Roman siedelte sie dennoch in ihrer Geburtsstadt an. In „Moskauer Eis“ erzählt sie die Geschichte einer Familie von Gefrierforschern. Es sei ihr Vaterroman, sagt Annett Gröschner. Der Vater in der Geschichte liegt tot in einer Gefriertruhe, die er einst selbst mitentwickelt hat.

Der skurrile zweite Roman

Auch in ihrem zweiten Roman „Walpurgistag“ wird er immer noch in dieser Gefriertruhe liegen, wohl behütet von der Tochter. Zu ihnen gesellen sich viele weitere Menschen, diesmal in Berlin, deren Wege sich an einem einzigen und einer einzigen Nacht kreuzen.

Fast ein ganzes Jahrhundert

„Schwebende Lasten“, Annett Gröschners dritter Roman, der Mutterroman, ist sehr viel ernsthafter angelegt, erzählt er doch das Leben von Hanna Krause, die fast das gesamte 20. Jahrhundert in Magdeburg erlebt. Sie ist eine stille Kämpferin, bringt sich und ihre Familie durch zwei Diktaturen. In Hanna Krause steckt auch viel von Annett Gröschner selbst – wie in allen ihren Figuren.

Ich bin immer teilnehmende Beobachterin. Ich gucke mir alles genau an und schreibe dann darüber.

Romane zu schreiben ist für Annett Gröschner allerdings ein langwieriges Geschäft. Sie habe kein Sitzfleisch, müsse immer zwischendurch etwas anderes machen. Sie sei eine interdisziplinäre Schriftstellerin, die gerne mit anderen zusammenarbeite. So stand sie bereits mit der Performancegruppe She She Pop auf der Bühne, arbeitete an Ausstellungen mit, war Dozentin an der Universität Hildesheim und recherchierte Themen, die ihr bei ihren Streifzügen ins Auge gefallen sind. Diese wird sie nun in Mainz fortsetzen.