Neues Jahr, neue Bücher: Diese Neuerscheinungen erwarten wir 2025

Ein Blick in die Zukunft: Top-Bücher, spannende Debatten und große Jubiläen. Ein Gespräch über Highlights des neuen Literaturjahrs 2025.

Das literarische Jahr 2025 hat gerade erst begonnen, trotzdem sind wir schon in bedächtiger Gedenkstimmung. Schließlich stehen auch in diesem Jahr einige wichtige Literaturtermine, Gedenktage und Jubiläen an. Wir feiern nicht nur das große Thomas-Mann-Jahr, erinnern uns am 19. Februar zu Thomas Braschs 80. Geburtstag an das Werk des Dichters oder gedenken der Berliner Großstadtlyrikerin Mascha Kaléko an ihrem 50. Todestag...

Reclams Literaturjahr 2025 Pressestelle Reclam Verlag Reclams Literaturjahr 2025 Genre: Sachbuch Verlag: Reclam (168 Seiten, 8 Euro) ISBN: 978-3-15-014550-0

Nein, wir müssen 2025 einige Daten im Blick behalten. Dabei hilft der Reclam Verlag. Im „lesenswert Magazin" empfiehlt Nina Wolf ein Büchlein, das einen Überblick über alle wichtigen Literaturtermine bietet.

Diese Neuerscheinungen erwarten wir

Trotzdem lohnt sich nicht nur der Blick zurück, denn auch die Gegenwartsliteratur hat schon im jungen Jahr Bücher zu bieten, die mit höchstem Lob der Kritik bedacht werden. Etwa der neue Roman des österreichischen Schriftstellers Wolf Haas. „Wackelkontakt“ heißt das Buch, in dem es um den Trauerredner Franz Escher geht, der auf einen Elektriker wartet und dabei ein Buch liest über den Mafia-Kronzeugen Elio Russo, der im Gefängnis sitzt und sich die Zeit vertreibt, indem er ein Buch liest, das wiederum von Franz Escher handelt, der auf einen Elektriker wartet, weil seine Steckdose in der Küche einen Wackelkontakt hat.

Haben wir damit schon einen Anwärter auf die kommenden Literaturpreise? Eine Gelegenheit um zu spekulieren: Welche Themen und welche Bücher erwarten uns in den kommenden Monaten?

Science-Fiction von Christian Kracht

Christian Kracht - Air Pressestelle Kiepenheuer & Witsch Verlag Air Genre: Roman Verlag: Kiepenheuer & Witsch (224 Seiten, 25 Euro) ISBN: 978-3-462-00457-1

Die Verlagsprogramme versprechen schon zu Jahresbeginn einige Titel, auf die wir gespannt warten können. Ein Beispiel, so SWR Kultur Literaturredakteurin Nina Wolf, im Gespräch: ein neuer Roman aus der Feder Christian Krachts. „Air" wird er heißen und der Autor geht mit einer Science-Fiction-Geschichte neue Genre-Wege.

Neuer Roman der Deutschen Buchpreisträgerin

Anjte Rávik Strubel - Der Einfluss der Fasane Pressestelle S. Fischer Verlag Der Einfluss der Fasane Genre: Roman Verlag: S. Fischer (240 Seiten, 24 Euro) ISBN: 978-3-10-397171-2

In jedem Jahr bewegen sie auch die Literaturwelt: die Debatten. Ein Buch, das sich literarisch mit Debattenkultur, medialen Diskursen und „den Erregungsdynamiken, die sich, einmal in Gang gesetzt, nicht mehr steuern lassen" auseinandersetzen will, kommt von der Deutschen Buchpreisträgerin Antje Rávik Strubel.

Wieder ein Weltbestseller?

Chimamanda Ngozi Adichie - Dream Count Pressestelle S. Fischer Verlag Dream Count Aus dem Englischen von Asal Dardan und Jan Schönherr Genre: Roman Verlag: S. Fischer (528 Seiten, 28 Euro) ISBN: 978-3-10-397662-5

Zehn Jahre sind seit Chimamanda Ngozi Adichies Weltbestseller „Americanah" mittlerweile vergangen. Es war der dritte Roman der 1977 in Nigeria geborenen Autorin, die heute in Lagos und in den USA lebt. Adichie gilt als feministische Ikone und es scheint, als würde sie auch in ihrem neuen Roman „Dream Count" ihren vertrauten Themen treu bleiben. Der Roman wird weltweit zeitgleich am 4. März erscheinen.

Das Debüt einer Musikerin

Sophie Hunger - Walzer für niemand Pressestelle Kiepenheuer & Witsch Verlag Walzer für Niemand Genre: Roman Verlag: Kiepenheuer & Witsch (192 Seiten, 22 Euro) ISBN: 978-3-462-00324-6

Sophie Hunger ist Musikerin, die Schweizerin Texte der Schweizerin überzeugen durch ihre lyrische Qualität. Ob auch ihr Debütroman sich durch dieses Können auszeichnet, wird sich zeigen. Angekündigt ist eine tragikomische Coming-Of-Age Geschichte über eine innige Freundschaft.