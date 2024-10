Debatte um Italiens Gastland-Auftritt und eine eigene Halle für New Adult – Das war die Frankfurter Buchmesse

Selten wurde so viel über ein Gastland vor Beginn der Frankfurter Buchmesse diskutiert wie dieses Jahr: Italien präsentiert sich unter dem Motto „Verwurzelt in der Zukunft".

Und lädt prominente Autoren wie den Mafia-Experten Roberto Saviano nicht zur offiziellen Delegation. Er war aber trotzdem da, eingeladen von seinem deutschen Verlag Hanser. Wie politisch war der Messe-Auftritt Italiens? Darüber sprechen wir mit der Italien-Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Karen Krüger.



Italien ist nicht nur das Land großer Romane, sondern hat auch eine ganz eigene Comic-Kultur. Gerade erschienen ist der Band „Die große Illusion" von Alessandro Tota. Unser Buchtipp.



Deutscher Buchpreis an Martina Hefter



Den Auftakt zur Buchmessen-Woche bildet die Verleihung des Deutschen Buchpreises. Der geht dieses Jahr an die Leipziger Autorin Martina Hefter und ihr Buch „Hey guten Morgen, wie geht es Dir?". Laut der Buchpreis-Jury ein „klug choreografierter Roman" über moderne Heiratsschwindler. Wir sprechen mit der Preisträgerin.



Friedenspreis an Anne Applebaum



Beendet wird die Buchmesse am Sonntag mit der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Der geht dieses Jahr an die amerikanische Philosophin Anne Applebaum. Wofür sie steht, darüber sprechen wir mit SWR Kultur Literaturchef Frank Hertweck.



Neu auf der Messe: eine ganze Halle für New Adult



New Adult-Bücher - also Bücher für junge Erwachsene, meist über pikante Themen wie Liebe und Sex - sind der Renner unter jungen Leser:innen. Besonders auf TikTok sprechen sie begeistert über Romanfiguren und Plots. Und dekorieren ihre Zimmer mit den farbenfrohen Covern. Ein großer Markt, das haben die Verlage erkannt und jetzt auch die Frankfurter Buchmesse. Die stellt zum ersten Mal der jungen Literatur eine eigene Halle zur Verfügung. Nina Wolf schaut sich dort um.



Fazit nach der Messe-Woche



Wie war sie nun, die 76. Frankfurter Buchmesse? Wir ziehen Bilanz mit SWR Kultur Literaturredakteur Carsten Otte. Und wir fragen die Besucher:innen: Wann und wo lest ihr am liebsten? Denn eine neue Studie des Statistischen Bundesamts zeigt, dass wir uns weniger Zeit zum Lesen nehmen als noch vor zehn Jahren. Durchschnittlich 27 Minuten in Deutschland pro Tag. Was hingegen stieg, ist die Fernsehzeit. Die beträgt durchschnittlich zwei Stunden und vier Minuten. Das muss sich ändern, finden die Besucher:innen der Buchmesse.



