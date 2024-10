Die Autorin und Performancekünstlerin Martina Hefter erhält für ihren Roman „Hey, guten Morgen, wie geht es dir?“ den Deutschen Buchpreis 2024. Hefters „klug choreografierter Roman“ übe eine ganz eigene Anziehungskraft aus, begründet die Jury ihre Entscheidung.

Erzählerin chattet mit Love Scammern

In ihrem autofiktionalen Roman „Hey, guten Morgen, wie geht es dir?“ chattet die Erzählerin Juno nachts, wenn sie nicht schlafen kann, mit sogenannten Love-Scammern – Männern, die Frauen im Internet ihre Liebe gestehen und sie so um Geld bringen wollen. Juno fällt darauf nicht herein. In ihrem sonstigen Leben kümmert sich die Tänzerin und Performancekünstlerin um ihren an Multiple Sklerose erkrankten Mann Jupiter, ist viel unterwegs, besorgt und beschäftigt.

In den Gesprächen mit den Männern im Internet entdeckt Juno eine neue Freiheit, sie kann sein und sagen, wer und was sie möchte. Schließlich trifft Juno auf Benu aus Nigeria. Sie durchschauen sich und ihre teilweise unwahren Behauptungen gegenseitig und es entsteht eine besondere Verbindung.

Martina Hefter wurde 1965 im Allgäu geboren und lebt heute in Leipzig, wo sie als Schriftstellerin und Performancekünstlerin arbeitet. Viele ihrer Werke bewegen sich zwischen szenischen Schreibformen, Gedicht und Roman. Auch ihr Roman „Hey, guten Morgen, wie geht es dir?“ ist choreografisch angelegt.

Die Begründung der Jury „Die Protagonistin in Martina Hefters ‚Hey guten Morgen, wie geht es dir?‘ ist Mitte 50, führt ein prekäres Leben als Performance-Künstlerin in Leipzig und pflegt ihren MS-kranken Mann. In schlaflosen Nächten chattet sie mit einem nigerianischen Liebesschwindler, der es auf ihr Geld abgesehen hat. Es stellt sich die Frage, wer hier wen ausbeutet – und was passiert, wenn wider Erwarten die Grenzen zwischen digitalem Spiel und realer Zuneigung verschwimmen. Auf faszinierende Weise verbindet der Roman zermürbenden Alltag mit mythologischen Figuren und kosmischen Dimensionen, er navigiert zwischen Melancholie und Euphorie, reflektiert über Vertrauen und Täuschung. Von all dem erzählt Martina Hefter in ihrem klug choreografierten Roman, der eine ganz eigene Anziehungskraft ausübt.“

Die Jury mit Herz für den Buchhandel

„Im Grunde genommen habe sich die Entscheidung sich im Vorfeld angedeutet, SWR Literaturkritiker Christoph Schröder: „Mit der Zusammenstellung einer Longlist, die wichtige Romane des Jahres schlicht außen vor ließ, hatte die Jury des Deutschen Buchpreises sich unnötig unter Zugzwang gebracht. Die Shortlist war – wie stets, selbstverständlich – ein Kompromiss, so wie es auch die Wahl von Martina Hefters Roman „Hey, guten Morgen, wie geht es dir?“ zur 20. Gewinnerin des Deutschen Buchpreises im Jahr 2024 ist. „Ein Publikumspreis“ sei diese Auszeichnung, sagte die sichtlich überwältigte Preisträgerin in ihrer Dankesrede. So ist es. Deswegen dürfte das als Favorit ins Rennen gegangene literarische Schwergewicht, Clemens Meyers gewaltiger Experimentalroman „Die Projektoren“, ebenso leer ausgegangen sein wie Ronya Othmanns politisch brisanter, aber literarisch wenig durchgearbeiteter Roman „Vierundsiebzig“.

Schriftstellerin Anne Weber empfiehlt Hefters Roman

Hefters Roman, der von einer Tänzerin und Schriftstellerin in Deutschland erzählt, die sich tagsüber um ihren schwerkranken Mann kümmert und nachts Unterhaltungen mit so genannten Love-Scammern im Internet führt, ist von der Kritik hochgelobt worden und hat trotzdem das Zeug zum Bestseller. Die Jury hat eindeutig ein Herz für den Buchhandel gezeigt. Und das ist in einem Jahr, in dem die Alarmglocken in der Branche lauter schrillen als je zuvor, nicht die schlechteste Idee. Dafür wurde der Deutsche Buchpreis vor 20 Jahren erfunden.“

180 Romane wurden eingereicht

Im Jahr 2024 sind 180 Romane aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ins Rennen um den Deutschen Buchpreis gegangen. Darunter waren 106 Verlage vertreten. Im August wurde die Longlist mit 20 Romanen bekannt gegeben, im September schließlich die Shortlist mit den finalen 6 Titeln.

Mit dem Deutschen Buchpreis zeichnet die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels jährlich zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse den deutschsprachigen „Roman des Jahres“ aus.

Der Preis ist mit insgesamt 37.500 Euro dotiert: Der oder die Preisträger*in erhält 25.000 Euro, die übrigen fünf Autor*innen der Shortlist erhalten jeweils 2.500 Euro.

Die diesjährige Jury

Die Jury des Deutsches Buchpreis besteht aus sieben Mitgliedern, die gemeinsam entscheiden, wer den Preis erhält. Jedes Jahr wird die Jury durch die Akademie des Deutsches Buchhandels neu bestimmt. Teil der Jury sind in diesem Jahr auch zwei Mitglieder der SWR Bestenliste, Gerrit Bartels und Klaus Nüchtern.

Die Jury des Deutschen Buchpreises 2024 v. l. n. r. Gerrit Bartels, Klaus Nüchtern, Regina Moths, Natascha Freundel, Torsten Hoffmann, Magdalena Birkmann, Marianna Lieder Pressestelle Deutscher Buchpreis Gerrit Bartels (Der Tagesspiegel)

Magdalena Birkmann (freie Literaturvermittlerin und Buchhändlerin)

Natascha Freundel (Rundfunk Berlin-Brandenburg)

Torsten Hoffmann (Universität Stuttgart)

Marianna Lieder (freie Kritikerin)

Regina Moths (Buchhandlung Literatur Moths)

Klaus Nüchtern (Der Falter)

Frühere Preisträger*innen

Im vergangenen Jahr wurde der österreichische Autor Tonio Schachinger für seinen Roman „Echtzeitalter“ mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet.

2022 erhielt Kim de l'Horizon für den Debütroman „Blutbuch“ den Preis und im Jahr zuvor Antje Rávik Strubel für ihren Roman „Blaue Frau“.