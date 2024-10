8000 Quadratmeter Romance, Fantasy und Fantreffen. Die neue New Adult Halle auf der Frankfurter Buchmesse bietet ein großes Angebot für eine junge Leserschaft. Wir haben uns dort umgeschaut.

New Adult auf 8000 Quadratmetern

Freitagnachmittag, viele junge New Adult Fans warten vor der Halle 1.2. Im Vorjahr brachte die Menge die Messehallen regelrecht zum Überlaufen, meint Dr. Torsten Casimir, Pressesprecher der Frankfurter Buchmesse: „Wir haben im vergangenen Jahr schon gemerkt, dass an denjenigen Verlagsständen, die für diese Zielgruppe auch Angebote haben, der Andrang so groß war, dass wir auf der verfügbaren Hallenfläche kaum noch gut organisieren und abbilden konnten.“

Nach den Besuchertagen im vergangenen Jahr sah sich die Frankfurter Buchmesse mit scharfer Kritik konfrontiert. Nun soll mit der neuen New Adult Halle ein Raum für die junge Leserschaft geschaffen werden, der auch eine Bühne für Diskussionen, Lesungen, Signierstunden und interaktive Fan-Aktionen bietet.

Große Wartebereiche, Platz für Signierstunden und lange Warteschlangen

Das sei zielgruppengerecht gedacht, so Casimir: „Was man da beobachtet, ist eine junge Leserschaft, die sich nicht nur verhält wie Lesende, sondern wie Fans. Die suchen die Nähe zu denjenigen Autorinnen und Autoren, die sie gerne lesen und die sie bewundern. Und diese Bewegung, die den Buchmarkt in Deutschland, aber auch in vielen anderen Buchmärkten stark wachsen lässt und stark belebt, geben wir einen großen Raum.“

Groß ist das Stichwort: Im Vergleich mit dem Angebot in den anderen Messehallen fällt auf, dass die Gänge im neuen New Adult Bereich extra breit gehalten wurden. Es gibt ausladende Relax-Zonen und Sitzareale. Vieles läuft online: Für Signierstunden und Fantreffen gibt es ein neues digitales Warteschlangen-Konzept. Publikumstickets gibt es nur vorab im Netz zu kaufen.

Größen in der New Adult Szene: Jane S. Wonda und das „Wondaversum“

Um die Stände, die einen besonders großen Andrang erwarten, ist viel Platz für das Schlangestehen eingeplant. Einer davon ist das „Wondaversum“. Die Münchnerin Jane S. Wonda ist Dark-Romance-Autorin, Verlagsgründerin und eine Größe in der Szene. Das „Wondaversum“ betreut am Messewochenende ein 20-köpfiges Team. Wonda selbst ist gespannt, wie ihre Fans das neue Konzept aufnehmen: „Man wird dann bei TikTok diese Videos dazu anschauen können, was denn die Blogger für die Fachbesuchertage sagen und was die Leser vom Wochenende sagen.“

Die gigantischen Dimensionen sind symbolisch für den Erfolg des New Adult Genres. Ob Romance, Fantasy, Dark Romance, queere Liebesromane oder Romantasy – die Nachfrage ist riesig.

Die New Adult Community ist nicht nur auf der Suche nach Begegnungen mit ihren Lieblingsschriftstellerinnen, sondern auch nach den neuesten Trends. In vielen neuen Verlagsprogrammen vertreten: „Sports Romance“ – Liebesromane mit sportlichen Protagonisten. Besonders beliebt: Eishockey-Spieler als Love Interests.

Viele schöne Bücher, Messeeditionen und schicke Farbschnittausgaben

Die kaufkräftige Leserschaft legt Wert auf besondere Messeeditionen ihrer Lieblingsromane oder auf schicke Farbschnittausgaben. Im New-Adult-Kosmos ist vieles auch eine Frage des geschickten Marketings.

Das weiß auch Jane S. Wonda, es ist Teil ihres Erfolgskonzepts: „Man muss natürlich als Selfpublisher auch schauen: Was sind die Trends? Was ist das Marketing? Gerade wenn man mit Social Media arbeitet. Jeder Influencer schaut, was passiert da eigentlich. Und das kann ich, denke ich, schon relativ gut in meinen Alltag so integrieren, so dass ich da immer up to date bin. Das war also auch ein bisschen Glück, weil auch dieses Genre von Amerika kommend verlangt wurde, sozusagen dieser Strom und das in Deutschland niemand bedient hat. Und dann konnte ich da Fuß fassen, sozusagen.“

Eine neue, junge Zielgruppe für die Frankfurter Buchmesse

Mit der neuen Halle will die Frankfurter Buchmesse auch eine neue und jüngere Zielgruppe für den Buchmarkt gewinnen.

So sagt Torsten Casimir: „Man kann ja nicht mit dem Publikum, das schon seit 20, 30 und noch mehr Jahren zur Buchmesse kommt und treu jedes Jahr wieder da ist, gemeinsam alt werden und dann war es eine schöne Zeit. Sondern man muss ja eben auch schauen, dass Buchmärkte auch nachwachsende Leserinnen-Generationen ansprechen. Und dabei müssen auch wir als Frankfurter Buchmesse - und wollen auch - behilflich sein. Das gehört eigentlich zur DNA der Frankfurter Buchmesse, das keine der anderen gleicht. Es passiert jedes Jahr irgendetwas Neues.“

Die drei Säulen der Messe: Publikumsveranstaltung, Fachmesse und Plattform für demokratischen Austausch

Trotzdem: Ganz zur Publikumsveranstaltung möchte die Frankfurter Buchmesse nicht werden. Das sei nur eine der Säulen, die die Messe ausmachen. Auch ein wichtiges Element: Das Literaturagenten Zentrum in dem mit Buchrechten gehandelt wird.

„Und unsere dritte Säule, über die wir bislang noch nicht gesprochen haben, bleibt ebenfalls ganz wichtig. Wir werden sie nicht kleiner werden lassen. Wir sind eine Plattform für den demokratischen, freien Austausch, für Freedom of Speech, Freedom of Publishing. Hier werden die Debatten geführt, auch die aktuellen Debatten, die uns weltweit beschäftigen,“ betont der Pressesprecher.

Mia Moreno – New Adult-Trilogie Beautiful Secrets

Studiengänge rund ums Buch

Zurück in Halle 1.2.

In der Mitte der Halle ändert sich das räumliche Erscheinungsbild: Keine mit Blumen dekorierten Stände. Keine rosaroten Bücherwände. Keine New Adult Bühne. Keine Drachen, keine Romantik. Ein großer Bereich für die schnörkellose Wissenschaft: Aussteller präsentieren hier Ausbildungsberufe und Studiengänge rund ums Buch. Die Betriebe nutzen den New Adult Hype, um die neuen Buchbegeisterten in der Branche zu professionalisieren.

Torsten Casimir weiß: „Wir möchten sie natürlich auch auf mittlere Frist an uns binden und als Kolleginnen und Kollegen bei uns haben, weil wir glauben, dass hier die alten Frauen und Männer, die eher zur Boomer-Generation gehören, anders als diese Millennials und die Jüngeren, die Dinge, die da draußen passieren, nicht mehr gut genug verstehen und nicht mehr schnell genug darauf reagieren.“

New Adult auch in Halle drei

Die räumliche Abspaltung des New Adult Angebots ist also nur rein praktisch gedacht. Im Geiste möchte die Frankfurter Buchmesse die verschiedenen Lesegenerationen näherbringen. Trotzdem, einige Romance-Big-Player wie der LYX Verlag der Bastei Lübbe sind weiter in Halle drei untergebracht. Egal wo auf dem Messegelände: Um die New-Adult-Community führt kein Weg vorbei.