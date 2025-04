Abendkonzert vom 25.4.2025

Raphael Höhn (Evangelist)

Vox Luminis

Freiburger Barockorchester

Bariton und Leitung: Lionel Meunier

(Liveübertragung aus dem Konzerthaus Freiburg, Rolf-Böhme-Saal)

Ein knappes halbes Jahr ist Johann Sebastian Bach Thomaskantor, als er 1724 sein erstes Leipziger Großprojekt in Angriff nimmt: die Johannespassion. Passionsaufführungen während der Karfreitagsvesper sind relativ neu in Leipzig, Bach kann diese Entwicklung also noch beeinflussen: Obwohl er die Kirchenmusik nicht theatralisch gestalten sollte, macht er genau das und überrascht die Leipziger. Die Johannespassion beschäftigt Bach immer wieder, es gibt vier verschiedene Fassungen, 1749 wird sie ein letztes Mal unter seiner Leitung aufgeführt, steht also am Anfang und am Ende seiner Leipziger Zeit.