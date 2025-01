Von Prachtexemplaren, Kurzschlüssen und Zugbegegnungen

Das Lesenswert Magazin mit neuen Büchern von Wolf Haas, Julia Schoch, Daniel Glattauer und einer Gratulation zum 40. Geburtstag der Anderen Bibliothek

Ein Buch wie ein Kurzschluss - nur viel lustiger: Wolf Haas liefert mit „Wackelkontakt" ein Feuerwerk erzählerischer Volten und Verstrickungen. Ein unmöglicher Roman, genauso wie die Bilder des niederländischen Künstlers M.C. Escher, der in der Geschichte auch eine Rolle spielt. Wolf Haas ganz auf der Höhe seines Könnens.



In diesem Januar feiert die legendäre „Andere Bibliothek", 1985 gegründet von Hans Magnus Enzensberger und dem Buchgestalter Frank Greno, ihren 40. Geburtstag: die vermutlich schönste Buchreihe, die die deutschsprachige Literaturwelt je gesehen hat. Zum 40. Geburtstag sprechen wir mit Herausgeber Rainer Wieland. Und die SWR Literaturredaktion stellt ihre Lieblingsbände aus der Anderen Bibliothek vor.



Mit ihrem neuen Roman „Wild nach einem wilden Traum" beendet Julia Schoch ihre Trilogie „Biographie einer Frau". Auch diesmal geht es um die Facetten und Abgründe der Liebe, wie immer in einem leichten Ton. Doch darunter liegen große Gefühle und Gedanken.



Am 13. Januar feiert Daniel Kehlmann seinen 50. Geburtstag: Wir hören ihn mit ein paar Gedanken zu seinem Vorbild Thomas Mann, der in diesem Jahr auch einen runden Geburtstag feiert: den 150.



Ursula Krechel legt mit „Sehr geehrte Frau Ministerin" einen sehr gegenwärtigen Roman über Frauenleben in verschiedenen Epochen und Schichten und dramatische Mutter-Sohn-Beziehungen vor.



Und es gibt Neues von dem Österreicher Daniel Glattauer, der 2007 mit seinem Briefroman „Gut gegen Nordwind" schlagartig bekannt wurde. Diesmal - in „In einem Zug" - belauscht er einen Mann und eine Frau auf einer Zugfahrt, und wieder geht es um: die Liebe.



Wolf Haas – Wackelkontakt

Hanser Verlag, 240 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-446-28272-8

Erscheinungstermin 09.01.2025

Rezension von Jürgen Deppe



40 Jahre Die Andere Bibliothek

Gespräch mit Herausgeber Rainer Wieland

dazu Lesetipps:

Andreas Thalmayr – Das Wasserzeichen der Poesie, Rezension von Frank Hertweck

Michael Glawogger – 69 Hotelzimmer, Rezension von Kristine Harthauer

Christoph Ransmayr – Die letzte Welt, Rezension von Christoph Schröder

Driss ben Hamed Charhadi – Ein Leben voller Fallgruben, Rezension von Alexander Wasner



Julia Schoch – Wild nach einem wilden Traum

dtv, 176 Seiten, 23 Euro

ISBN 978-3-423-28425-7

Erscheinungstermin 09.01.2025

Rezension von Tilla Fuchs



Daniel Kehlmann feiert seinen 50. Geburtstag



Ursula Krechel – Sehr geehrte Frau Ministerin,

Klett-Cotta Verlag, 368 Seiten, 26 Euro

ISBN 978-3-608-96653-4

Erscheinungstermin 11.01.2025

Rezension von Nils Beintker



Daniel Glattauer – In einem Zug

Dumont Verlag, 208 Seiten, 23 Euro

ISBN 978-3-7558-0040-8

Erscheinungstermin 13.01.2025

Rezension von Maren Ahring



