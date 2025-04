Liebe, Tod und Geld – 100 Jahre „Der große Gatsby“ von F. Scott Fitzgerald

per Mail teilen

Damals brachte der Roman dem Autor wenig Erfolg ein, heute ist er unter den berühmtesten Werken der Weltliteratur – am 10. April wird „Der große Gatsby“ von F. Scott Fitzgerald 100 Jahre alt.

Er ist einer der berühmtesten Romane der Weltliteratur, aber er hat seinem Autor kein Glück gebracht: „Der große Gatsby“, englischer Originaltitel „The Great Gatsby“. Am 10. April 1925 ist er in den USA erschienen und F. Scott Fitzgerald setzte einige Hoffnung in ihn.

Einmal, weil er endlich einen künstlerisch anspruchsvollen Text schreiben wollte – das ist ihm gelungen –, aber auch, weil er einfach Geld brauchte, viel Geld. Das misslang.

Seit seiner Heirat mit Zelda arbeitete er auch gegen die Schulden an, die sich durch den luxuriösen Lebensstil der beiden schnell anhäuften. Fitzgerald war ein Vielschreiber, er wusste selbst, dass die Kurzgeschichten, die er für die großen Magazine des US-Marktes schrieb, ihre Schwächen hatten, aber etwas anderes blieb ihm kaum übrig.

F. Scott Fitzgerald (1896-1940) mit seiner Ehefrau Zelda (1900-1948): Die beiden führten ein exzessives und luxuriöses Leben, durch das sich hohe Schulden anhäuften. IMAGO IMAGO / Everett Collection

Eheleben in den „Roaring Twenties“

Scott und Zelda waren schon in ihrer Zeit berühmt für ihr in jeder Hinsicht ausschweifendes Eheleben. Wenn es ein Paar gab, das die „roaring twenties“ personifizierte, dann waren es die Fitzgeralds. Aber der wilde und abenteuerliche Eskapismus war auf Sand gebaut. Zelda war psychisch labil, später wird sie viele Jahre in der Psychiatrie verbringen.

Aber 1924 schien die Welt noch in Ordnung. Die Fitzgeralds quartierten sich an der Côte d’Azur ein, vom Feinsten natürlich. Dumm nur, dass Zelda eine Affäre mit einem Franzosen begann und Scott gleichzeitig um sein Meisterwerk kämpfte.

Geheimnisvolle Hauptfigur

„Der große Gatsby“ hat eine Hauptfigur, von der man gar nicht so viel weiß: Er ist unendlich reich, lebt in einem mehr als prächtigen Haus, feiert üppige Feste, aber bleibt doch irgendwie blass wie ein Gespenst. Wo kommt er her? Wie hat er sein vieles Geld verdient? Das sind die Fragen, die sich alle stellen, wenn sie mal aus dem Partydunst aufwachen, die Nachbarn und die Gäste.

Nick, der neben Gatsby wohnt und der uns die ganze Geschichte erzählt, bekommt dann doch einige Informationen zusammengetragen. Gatsby ist ein großer Liebender, er liebt Daisy, mit der er vor dem ersten Weltkrieg zusammen war, aber die wollte auf den heimkehrenden Soldaten nicht länger warten und heiratete Tom, einen der Superreichen aus dem Geldadel des Ostens.

Geld, Prunk und Protz

Gatsby quartiert sich in ihrer Nähe ein und versucht, sie zurückzuerobern. Aber in den Zeiten des brummenden Kapitalismus sind es keine Heldentaten, mit denen eine Frau wie Daisy zu erobern wäre, sondern Geld, Prunk und Protz.

Nahezu hysterisch kümmert sich Gatsby um die Höhe des Rasens, bevor Daisy zu Besuch kommt. Perfektes Trimmen, das sind die Werte, die zählen, nicht Anstand, Würde oder sogar Tapferkeitsorden aus dem Krieg.

Die Partys, der Reichtum, alles das steht im Dienste der Liebe. Das klingt romantisch, ist es aber nicht mehr Anfang des 20. Jahrhunderts: Während die männlichen Seelenverkäufer der Romantik von der reinen Liebe der Frauen am Ende gerettet werden können, ist es jetzt Daisy, die ihre Seele verkauft hat.

„Ihre Stimme klingt nach Geld“, heißt ein berühmter Satz aus dem Roman. Der Materialismus siegt, die Sehnsucht führt in den Bankrott und in den Untergang. Wer keine Seele hat, lebt besser. Das ist die traurige Wahrheit, die dieser Roman erzählt. Aber er erzählt sie mit Witz, Groteske, Satire.

Menschliche Verhaltensweisen unter unendlichem Reichtum

Und was ihm gelingt, er nimmt sein Personal trotzdem ernst. Wer als Stereotyp auftaucht, endet als Mensch, als mieser, als mittelmäßiger, als abgebrühter, als bemühter. Fitzgerald entfaltet ein Bestiarium menschlicher Verhaltensweisen unter der Bedingung des unendlichen Reichtums.

Dass Romantik und Moral unter die Räder kommen, steht außer Frage. Geld gewinnt. In einer brillanten Szene verführt Gatsby Daisy, indem er ihr seine riesige Hemdensammlung zeigt. Din Textilienorgasmus erschüttert die Angebetete – wann hätte der schöne Schein seine Macht mehr gezeigt?

Der Roman gilt heute als emblematisches Sittengemälde der 1920er-Jahre (Bild aus der Verfilmng von 2013). IMAGO IMAGO / Everett Collection

Wirtschaftlicher Misserfolg des Romans

Trotz des wirtschaftlichen Misserfolgs des Romans, der erst nach Fitzgeralds Tod 1940 endete, waren seine Fans schnell überzeugt, es mit einem Meisterwerk zu tun zu haben. Der Schriftsteller John Dos Passos nannte schließlich den „Großen Gatsby“ einen „der wenigen klassischen amerikanischen Romane.“ Das ist er bis heute. Und er hat dafür einen ikonographischen Erzählraum entworfen.

Zu Beginn war der Roman „The Great Gatsby“ wenig erfolgreich. Erst nach Tod des Autors erhielt er große Aufmerksamkeit und zählt heute zu den „Great American Novels“ (Meisterwerke der amerikanischen Literatur). IMAGO IMAGO / Avalon.red

Er spielt in New York und Long Island, zwischen denen sich eine bizarre, gespenstische Landschaft auftut, das „Tal der Aschen“, eine der großartigsten Imaginationen Fitzgeralds. Dort leben die Abgehängten, die Zurückgelassenen, die, die keine Stimme haben.

Der ganze Roman gliedert sich in Gegensatzpaare, die auch noch in unserer Gegenwart ihre Gültigkeit haben, wenn auch manchmal nur als Metaphern: Pferd versus Auto, Stall versus Werkstatt, Provinz gegen Stadt, Neureich gegen Geldadel, Gott gegen Reklame. Nur eines hat sich F. Scott Fitzgerald noch nicht vorstellen können: dass Gott auf die Seite der Reklame wechselt.