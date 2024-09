Eine Zeitkapsel für Bücher – Judith Schalansky wird in die norwegische Future Library aufgenommen

Im Rahmen eines Kunstprojekts bittet die Osloer Deichman Bibliothek 100 ausgewählte Autorinnen und Autoren um exklusiv verfasste Texte, die erst im Jahr 2114 veröffentlicht werden. Im Mai vergangenen Jahres hat die deutsche Schriftstellerin Judith Schalansky als neunte Autorin ihr noch geheimes Manuskript übergeben.

Bei einer feierlichen Zeremonie in einem Fichtenwald bei Oslo hat Judith Schalansky im Mai 2023 ihr noch geheimes Manuskript mit dem Titel „Fusseln und Splitter – Eine Chronik“ an die Future Library übergeben. Erst in 100 Jahren können die Texte der Autorinnen und Autoren gelesen werden. Bis dahin werden die Manuskripte in einem speziellen Raum in der Deichman Bibliothek in Oslo aufbewahrt.

Im Wald, in welchem die Zeremonie der Übergabe abgehalten wurde, befinden sich 1000 Fichtensetzlinge. Gepflanzt hat sie die schottische Künstlerin Katie Paterson, die das Projekt der Future Library initiiert hat. Die Bäume werden im Jahr 2114 gefällt und zu Papier verarbeitet. Auf das Papier sollen dann die Texte der Future Library gedruckt werden.

Ich fühle mich mit dem Projekt von Katie Paterson sehr verbunden (...). Es führt uns vor, wie sehr wir doch auf Materie angewiesen sind. (…) Es ist toll, dass dieses Projekt deutlich macht, dass Bücher irgendwo herkommen und nicht vom Himmel fallen. Es gibt Ressourcen, die dafür verbraucht werden. Es ist ein ehrliches Projekt.

Neben Judith Schalansky sind unter anderem die kanadische Autorin Margaret Atwood, der vietnamesisch-US-amerikanische Schriftsteller Ocean Vuong und der norwegische Autor Karl Ove Knausgard am Projekt beteiligt.

Das Projekt setzt verschiedene Zeitmaßstäbe in Beziehung. (…) Fichten können unfassbar alt werden. Der älteste Baum der Welt ist neuneinhalbtausend Jahre alt, eine Fichte. Gleichzeitig werden Fichten in der Forstwirtschaft nach 100 Jahren gefällt, um unter anderem zum Beispiel Papier daraus zu machen.

Die 1980 in Greifswald geboren Autorin und Buchgestalterin Judith Schalansky wurde mit ihrem beim Mareverlag erschienenen „Atlas der abgelegenen Inseln“ und ihrem Bildungsroman „Der Hals der Giraffe“ bekannt. Außerdem gibt Judith Schalansky bei Matthes & Seitz die Reihe „Naturkunden“ heraus.

Anja Höfer im Gespräch mit Judith Schalansky in Oslo.