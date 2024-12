Mit neuen Büchern von Natascha Wodin, Dirk Schümer, Igal Avidan, Sean Sherman und Philippa Perry.

Eine Woche vor Weihnachten schenken wir Ihnen ein extra langes SWR2 lesenswert Magazin – zwei Stunden statt wie sonst eine, picke-packe-voll mit Neuerscheinungen und spannenden Wieder-Entdeckungen.

Natascha Wodin, die 2017 mit „Sie kam aus Mariupol“ den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt, beeindruckt in „Der Fluss und das Meer“ mit neuen Erzählungen.

Dirk Schümer hat mit „Die schwarze Lilie“ seinen zweiten Mittelalter-Krimi geschrieben. Im Interview erzählt er von der persönlichen Begegnung mit seinem Vorbild Umberto Eco.

Rainer Maria Rilke ruft in seinen fulminanten „Duineser Elegien“ die Engel an – große Lyrik jetzt neu herausgegeben.

Mit den himmlischen Boten beschäftigt sich auch der große Essayist Eliot Weinberger in seiner feinen Textsammlung „Engel und Heilige“.

2024 wäre Paul Feyerabend, das enfant terrible der deutschen Philosophie, 100 Jahre alt geworden. Seine gerade erschienene Vorlesung von 1985 „Historische Wurzeln moderner Probleme“ ist erstaunlich aktuell.

Der israelische Autor Igal Avidan erklärt in „…und es wurde Licht“, wie Araber und Juden friedlich zusammenleben können.

Darum, wie man Beziehungen pflegt und Freundschaften erhält, geht es der bekannten englischen Psychotherapeutin Philippa Perry mit ihrem neuen Buch.

Außerdem kriegen Sie Kochtipps zum Fest von Sean Sherman, Native American und Star-Koch aus den USA. Die Rezepte in „Der Sioux-Chef“ lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen.

ARD-KorrespondentInnen erzählen, welche Bücher in anderen Ländern der Welt die Literaturszene vor Weihnachten beschäftigen.

Und die SWR-Redaktion liefert persönliche Buchtipps zum Selberlesen oder Verschenken:

Natascha Wodin – Der Fluss und das Meer

Rezension von Silke Arning

Dirk Schümer – Die schwarze Lilie

Gespräch mit Dirk Schümer

Winter- und Weihnachts-Lektüren

Tipps der SWR2 Literatur-Redaktion

Sean Sherman – Der Sioux-Chef

Reportage von Kochtermin mit dem Autor im HKW Berlin von Daniel Stender

Eliot Weinberger – Engel und Heilige

Lesung von Eva Irion

Rainer Maria Rilke – Duineser Elegien und zugehörige Gedichte 1912-1922 Herausgegeben von Christoph König

Lesung und Gespräch mit Frank Hertweck

Paul Feyerabend – Historische Wurzeln moderner Probleme

Rezension von Sven Ahnert (mit O-Tönen des Herausgebers Michael Hagner)

Igal Avidan – „… und es wurde Licht!“ Jüdisch-arabisches Zusammenleben in Israel

Gespräch mit Igal Avidan

Was liest die Welt zu Weihnachten? ARD-KorrespondentInnen berichten

Beiträge von Martin Adam (Polen), Anne Demmer (Mexiko), Julia Wäschenbach (Stockholm), Karin Wehrheim (Südafrika)

Philippa Perry – Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Liebsten würden es lesen

Gespräch mit Anja Brockert

