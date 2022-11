Weihnachtsmärkte Rheinland-Pfalz: Wann sie öffnen, was sie bieten, wie sie sparen

Lässt sich der Weihnachtsmarkt-Besuch in diesem Jahr wieder entspannt genießen? Ohne Corona-Regeln, ohne die Gefahr von Absagen? Durch die Energiekrise gibt es neue Sorgen. Viele Städte wollen sparen, halten aber auch die Weihnachtsmärkte gerade jetzt für sehr wertvoll.

Im Gegensatz zu den Vorjahren behindern keine Corona-Regeln mehr den Weihnachtsmarkt-Besuch. Sämtliche Kontaktbeschränkungen sind aufgrund der Vorgaben des Bundesrechts aufgehoben. Die derzeit gültigen Corona-Maßnahmen in Rheinland-Pfalz können bei Bedarf aber vom Land verschärft werden. Vor jedem Weihnachtsmarkt-Besuch sollte man sich also über die jeweiligen Regeln informieren.

Die Corona-Jahre wirken noch nach und zudem bereiten jetzt die Energiekrise und ihre Folgen Sorge. Allerdings heben die Sprecher vieler Städte hervor, wie wichtig gerade in dieser Zeit Kontakte und Normalität seien, um den Mut nicht zu verlieren.

Manche Kommunen lassen die Weihnachtslichter in diesem Jahr nicht so prächtig wie gewohnt erstrahlen und sparen auch sonst an der Beleuchtung in den Straßen und an Gebäuden. Die Schausteller finden nach der Pandemie nur schwer Personal. Und ihr Landesverband befürchtet, dass viele Menschen in diesem Winter beim Besuch des Weihnachtsmarkts sparen oder ihn seltener besuchen könnten. Der folgende Überblick über Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz ist eine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Mainz: Nicht nur vor dem Dom locken Weihnachtsstände

Vor dem Dom erstrahlt der Mainzer Weihnachtsmarkt (25. November bis 23. Dezember) mit mehr als hundert festlich geschmückten Ständen, Karussells und zahlreichen Konzerten. Am Eingang des Weihnachtsmarktes wird wieder die elf Meter hohe Pyramide hell leuchten. Und vor der Gotthardkapelle des Doms beeindrucken die handgeschnitzten, lebensgroßen Krippenfiguren. Abseits des großen Weihnachtsmarktes gibt es noch vier "Mainzer WinterZeit"-Märkte auf dem Schillerplatz, im Hopfengarten, auf dem Neubrunnenplatz und vor dem Hauptbahnhof.

Die Stadt Mainz will in diesem Winter trotz gestiegener Energiepreise nicht auf die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt verzichten. Die Weihnachtsbeleuchtung sei ein Zeichen der Hoffnung und des Zusammenhalts. Die festliche Außenbeleuchtung sei zudem bereits vor längerer Zeit auf energiesparende LED-Technologie umgestellt worden.

Lichter-Pyramide auf dem Weihnachtsmarkt in Koblenz picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | W. Wirth

Koblenz: Adventskalender auf dem Rathausdach

In Koblenz finden nach Angaben der Koblenz Touristik in diesem Jahr sowohl der Weihnachtsmarkt als auch erstmals der Christmas Garden auf der Festung Ehrenbreitstein statt. Vom 18. November bis 8. Januar lockt Koblenz mit der großen Krippe im festlich illuminierten Innenhof des Rathauses. Und im Dach des ehemaligen Jesuitenkollegs öffnet sich jeden Tag ein neues Türchen eines Adventskalenders. Der Christmas Garden bietet auf einem Rundweg durch die alten Gemäuer der Festung einzigartige Lichtdesigns mit individuell komponierten Klangwelten. Wie die Koblenz Touristik mitteilt, soll aufgrund der Energiekrise in diesem Jahr aber auf die Eislaufbahn und die Weihnachtsbäckerei verzichtet werden.

In der Region Koblenz planen viele Städte Einschränkungen bei der Beleuchtung. "Grundsätzlich sollen die Markt-Illuminationen reduziert und auf größere Stromverbraucher verzichtet werden", sagte eine Sprecherin der Koblenz Touristik. Der Weihnachtsmarkt und die Stände sollten sozusagen erst ab Dämmerung "angeknipst" und bei Ende des Marktes auch sofort wieder ausgeschaltet werden.

Trier: Bühnenprogramm am Dom beim Glühwein genießen

Auf dem 42. Weihnachtsmarkt in Trier (18. November bis 22. Dezember, geschlossen am 20. November) erwartet die Besucher auf der Bühne vor der Westfassade des Doms ein Programm, das einen Bogen schlägt vom historischen Puppentheater bis zu Vertretern der regionalen Musikszene. Zwischen den Verkaufsständen auf dem Domfreihof und dem mittelalterlichen Hauptmarkt lässt sich bei einem "Winzerglühwein" oder einem "Glühviez" vieles entdecken. Und an der Porta Nigra präsentieren beim "Sterntaler Weihnachtsmarkt" rund 30 Anbieter zwischen den bunt ausgeleuchteten Arkaden des Brunnenhofs ihre regionalen Produkte.

Auch in Trier will man einen Beitrag in der Energiekrise leisten. Daher werde angestrebt, die Laufzeit der Beleuchtung um 15 Prozent zu reduzieren, wie es auch eine Vereinbarung der Landesregierung mit den Städten vorsieht. Zudem verkürzt der Weihnachtsmarkt an zwei Tagen in der Woche seine Öffnungszeiten.

Kaiserslautern: Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt, aber weniger Lichterketten

Der traditionsreiche Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt öffnet ab 21. November 2022 seine Pforten. Bis 23. Dezember warten im stimmungsvoll beleuchteten Innenhof der Stiftskirche oder auf dem Kulturmarkt in der Fruchthalle kunsthandwerkliche Geschenkideen und kulinarische Köstlichkeiten. Die Stadt Kaiserslautern will nach eigenen Angaben komplett auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Der Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung betrifft die Lichterketten über den Straßen und die illuminierten Platanen in der Innenstadt, ebenso die Lichterketten am Weihnachtsbaum an der Ecke Marktstraße / Fackelstraße.

Speyer: Viele Attraktionen vom Dom bis zum Altpörtel

Der Weihnachtsmarkt in Speyer öffnet vom 21. November bis 6. Januar seine Tore. Vom Dom bis zum Altpörtel werden Verkaufs- und Verzehrstände sowie zwei Kinderkarussells, eine Kindereisenbahn und die Schlittschuhbahn aufgestellt. Die Verzehrstände werden zwischen Dom und Alter Münze sowie am Altpörtel aufgebaut, die Verkaufsstände entlang der Maximilianstraße. Es sei wichtig, den Menschen auch in schwierigen Zeiten ein Zusammenkommen zu ermöglichen, hieß es aus dem Rathaus. In Absprache mit den Schaustellern solle aber auf die eine oder andere Lichterkette verzichtet werden.

Der Weihnachtsmarkt in Speyer 2021 kurz nach der Eröffnung. SWR

Ludwigshafen: Weihnachtsmarkt macht den Auftakt in Rheinland-Pfalz

In Ludwigshafen soll der Energieverbrauch des Weihnachtsmarktes in diesem Jahr um rund 30 Prozent gesenkt werden. Es würden aber wie im vergangenen Jahr wieder rund 40 Holzhütten auf dem Berliner Platz aufgebaut, überragt von einer neuen Weihnachtspyramide. Der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen beginnt bereits am 9. November - er ist damit der erste im Bundesland - und dauert bis 23. Dezember. Mit weihnachtlicher Dekoration verziert bilden erstmals begehbare Hütten einen ganz besonderen Aufenthalt beim Besuch des Weihnachtsmarktes, ideal für ein Treffen im kleineren Kreis mit der Familie oder Freunden. Für Kinder gibt es eine Eisenbahn und ein Karussell. Ein weiteres Highlight in diesem Jahr: ein 35 Meter hohes Riesenrad.

Worms: "Nibelungen Weihnacht" mit viel lokalem Flair

Im Herzen von Worms öffnet der Weihnachtsmarkt (21. November bis 23. Dezember) unter dem Motto "Nibelungen Weihnacht". Traditionell kann man vom Obermarkt bis zum Römischen Kaiser in die vorweihnachtliche Atmosphäre eintauchen. In drei Wechselbuden präsentieren lokale Vereine und Privatleute an einzelnen oder mehreren Tagen ihre Erzeugnisse. Auch beim abwechslungsreichen Bühnenprogramm auf dem Obermarkt bringen sich die Bewohner ein.

Landau: Nikolausmarkt mit Zelten für Kunsthandwerker

Der Nikolausmarkt in Landau setzt einen Schwerpunkt beim Kunsthandwerk. Vom 24. November bis 18. Dezember lädt die Stadt auf den Rathausplatz ein. In großen Zelten bieten Kunsthandwerker ihre Waren an. Und an den vielen Ständen auf dem Platz kann man es sich mit Waffeln, Bratwurst und Glühwein gut gehen lassen. Der Markt ist dem in Landau geborenen und in Amerika berühmt gewordenen Karikaturisten und Zeichner Thomas Nast gewidmet, der im 19. Jahrhundert die Figur des "Santa Claus" erfand.

Neustadt/Weinstraße: Weihnachtsmarkt der Kunigunde in historischen Höfen

Europäische Regionen bieten auf dem Weihnachtsmarkt der Kunigunde in Neustadt an der Weinstraße an den vier Adventswochenenden Spezialitäten im Rathaus-Innenhof, im Hof der Vizedomei und im Michel’schen Hof an. Neben diesem sogenannten Genussmarkt gibt es den Traditionsmarkt mit Buden und Karussells auf dem Marktplatz, der vom 24. November bis 22. Dezember Besucher erwartet.

Bad Neuenahr-Ahrweiler: Weihnachtliche Hoffnung für das Ahrtal

Im von der Flutkatastrophe noch immer stark gezeichneten Ahrtal sollen Weihnachtsmärkte für Glanz und Zuversicht sorgen. "Wir sind froh, dass sie wieder stattfinden können", so eine Sprecherin des Vereins Ahrtal-Tourismus. Nach den Corona- und flutbedingten Absagen 2020 und 2021 ist an allen vier Adventswochenenden erstmals wieder der Weihnachtsmarkt Ahrweiler geplant. Der Marktplatz zwischen den historischen Häusern wird dafür festlich geschmückt.

Vom 2. Dezember bis 15. Januar gibt es vor allem an den Wochenenden wieder die sogenannten Uferlichter im Bad Neuenahrer Kurpark. Doch es wird auch Energie gespart. "Statt wie im letzten Jahr eine Eislaufbahn wird es diesmal aus Energiespargründen eine Rollschuhbahn geben", sagte die Tourismussprecherin.

Auch weiter flussaufwärts sind zwei kleinere Weihnachtsmärkte geplant - der eine mit Eintritt in der Klosterruine Marienthal an den ersten drei Adventswochenenden, der andere im Winzerdorf Rech als sogenannter Lucia-Markt am 3. und 4. Dezember.

Neuwied: Knuspermarkt mit Kunsthandwerk und Konzerten

Wegen der Energiekrise plant die Stadt Neuwied in diesem Jahr Veränderungen bei der Beleuchtung ihres Weihnachtsmarktes. Dabei sollen jede Menge Kerzen zum Einsatz kommen. Der Neuwieder Knuspermarkt vom 21. November bis 23. Dezember setzt auf viel Abwechslung. Neben professionellen Kunsthandwerkern und Händlern erhalten auch Vereine, Kindergärten und soziale Institutionen die Möglichkeit, selbst verfertigte Dinge anzubieten. Zahlreiche Adventskonzerte gehören auch dazu. Das Weihnachtshaus im Stadtteil Feldkirchen wurde wegen der hohen Energiekosten in diesem Jahr abgesagt.

Bernkastel-Kues: Adventszauber in mittelalterlichem Ambiente

Fackelschwimmen, Feuerwerk und Nikolauswanderung: diese Attraktionen gehören zum Weihnachtsmarkt in Bernkastel-Kues vom 18. November bis 21. Dezember. Mehr als 40 Weihnachtsstände sind über die mittelalterliche Altstadt von Bernkastel verteilt. Von traditionellem Kunsthandwerk über Schmuck bis hin zu nostalgischem Krimskrams ist alles dabei. Stärken kann man sich unter anderem mit Flammkuchen, Eintöpfen, Waffeln, Crêpes oder Glühwein.

Der Weihnachtsmarkt in Bernkastel-Kues SWR

Alzey: Rund um den Rossmarkt bummeln

Ab 12. November lädt der Alzeyer Weihnachtsmarkt gut einen Monat lang ein zum Bummeln, Schauen und Genießen. Schon traditionell bietet die malerische Alzeyer Altstadt rund um den Rossmarkt die Kulisse für diesen stimmungsvollen Markt. Er endet am 30. Dezember. Geschlossen ist er am 25. und 26. Dezember.

Ingelheim: Perfekte Kulisse unterhalb der Burgkirche

Am 2., 3. und 4. Adventswochenende findet in diesem Jahr wieder der Weihnachtsmarkt an der Burgkirche in Ingelheim am Rhein statt. Die historische Umgebung direkt unterhalb der Burgkirche in Ober-Ingelheim und das romantische Rosengärtchen bilden wieder eine perfekte Kulisse.

Hachenburg: Nostalgischer Weihnachtsmarkt im Westerwald

Nur am dritten Adventswochenende, vom 8. bis 11. Dezember, öffnet der "Nostalgische Weihnachtsmarkt" in Hachenburg. Angesiedelt auf dem Alten Markt zwischen renovierten Fachwerkhäusern gilt er als einer der schönsten in Rheinland-Pfalz. Man kann in der Thüringer Zunftstraße mit ihrer einzigartigen Handwerkskunst stöbern oder dem einzigen Bürgermeisterchor in Rheinland-Pfalz lauschen.