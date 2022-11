per Mail teilen

Nach der Corona-Pause wird im Westen der Pfalz wieder ganz traditionell Weihnachten gefeiert. Als erstes öffnet am 21. November in Kaiserslautern der "Lautrer Advent".

Weihnachtsmarkt, Kulturmarkt und Silvestermarkt werden in Kaiserslautern geboten. Rund um die Stiftskirche und auf dem Schillerplatz geht es mit dem Weihnachtsmarkt los. Er findet dieses Jahr bis zum 23. Dezember statt - vergangenes Jahr war er wegen Corona noch abgebrochen worden.

Der Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern soll dieses Jahr wieder ohne Corona-Einschränkungen stattfinden. view - die agentur

An den Verkaufsständen gibt es laut Stadt alles vom traditionellen Kunsthandwerk bis zum Christbaumschmuck. Außerdem locken Leckereien vom Grill, gebrannte Mandeln und natürlich Glüchwein. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern am Montag (21. November), um 18 Uhr auf dem Schillerplatz. Mit dabei ist dann auch das frisch gekürte Lautrer Christkind. Ab dem 22. Dezember gibt es auch wieder eine Weihnachtsbäckerei für Kinder. Die Backstube befindet sich auf dem Stiftsplatz.

In der Zeit vom 25. November bis 18. Dezember gibt es in der Fruchthalle außerdem wieder den Kulturmarkt. Dort bieten über 70 Ausstellende Handwerk, Kunst und Musik an. Und vom 27. bis zum 30. Dezember folgt auf den Lautrer Weihnachtsmarkt der Silvestermarkt, bei dem sich - bis auf den Namen - nicht viel ändern wird.

In Pirmasens wird es vom 25. November bis zum 22. Dezember weihnachtlich. Dann findet in der Fußgängerzone der Belznickelmarkt statt. Dieser wartet nach Angaben der Stadtverwaltung mit einer besonderen Premiere auf: Auf dem Schloßplatz gibt es zum ersten Mal eine Synthetik-Schlittschuhbahn mit Schlittschuhverleih. Diese hat über Weihnachten hinaus bis zum 1. Januar geöffnet.

Auf dem Belznickelmarkt in Pirmasens wird es dieses Jahr anders aussehen als zuletzt: Auf dem Schloßplatz gibt es zum ersten Mal eine Eisbahn zum Schlittschuhlaufen. Stadt Pirmasens

Wo ist in der Westpfalz noch Weihnachtsmarkt?

Lichterfest in Münchweiler an der Rodalb am 25. und 26. November

Adventsmarkt in Fischbach bei Dahn am 26. November

St.-Andreas-Markt in Landstuhl am 26. und 27. November

Rodalber Weihnachtsmarkt am 26. und 27. November

Weihnachtsmarkt in Hirschthal am 26. und 27. November

Handwerker-Weihnachtsmarkt in Nanzdietschweiler am 27. November

Zweibrücker Weihnachtsmarkt vom 2. bis 6. Dezember sowie vom 9. bis zum 11. Dezember

Zimt- und Waffelmarkt in Ramstein-Miesenbach vom 2. bis 4. Dezember

Nikolausmarkt in Glan-Münchweiler am 3. Dezember

Weihnachtsmarkt der Vereine in Merzalben am 3. Dezember

Weihnachtsmarkt in Waldmohr am 3. und 4. Dezember

Weihnachtsmarkt in den Rheingräflichen Gewölben in Grumbach am 4. Dezember

Nikolausmarkt in Donsieders am 4. Dezember

Weihnachtsmarkt in Schönenberg-Kübelberg am 10. und 11. Dezember

Waldweihnacht in Ludwigswinkel am 11. Dezember