Weihnachtsmärkte in der Region wollen Strom sparen

Nächste Woche öffnen viele Weihnachtsmärkte in der Region Stuttgart. Das Thema Stromsparen wird groß geschrieben - wegen der hohen Energiekosten.

Stromsparen ist in diesem Jahr auf den Weihnachtsmärkten in der Region Stuttgart ein großes Thema. Einige Städte wie Esslingen und Ludwigsburg haben bereits in den letzten Jahren ihre Weihnachtsbeleuchtung auf LED umgestellt. Der Stromverbrauch ist deshalb nach eigenen Angaben gering.

Reduzierte Weihnachtsbeleuchtung

Viele weitere Städte in der Region verkürzen die Dauer ihrer Weihnachtsbeleuchtung drastisch, um Strom zu sparen. In Göppingen wird die weihnachtliche Straßenbeleuchtung statt wie bisher 24 nur sechs Stunden leuchten. Der größte Weihnachtsmarkt der Region in Stuttgart verzichtet auf einen Teil der üblichen Beleuchtung ganz. Die meisten der angefragten Weihnachtsmärkte werden ihre weihnachtliche Beleuchtung täglich am Ende des Marktes komplett abschalten.