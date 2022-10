Weihnachtsmärkte in der Region Stuttgart planen ohne Corona-Einschränkungen  

Corona spielt bei Weihnachtsmärkten in der Region nach bisherigem Stand so gut wie keine Rolle. Aber ganz sicher ist das eben doch nicht.

Letzen Winter fiel das Fazit der Weihnachtsmärkte eher ernüchternd aus. Der Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg konnte gar nicht stattfinden. Andere, wie beispielsweise in Backnang, wollten sich die Freude an der weihnachtlichen Vorfreude erhalten. Sie verzichteten aber auf gemütliches Getümmel, indem sie die Stände auf eine größere Fläche verteilten. Dieses Jahr soll aber alles so ablaufen wie vor Corona - an den üblichen Standorten, mit der gleichen Anzahl an Ständen.

Aktuell schreibt die Corona-Verordnung in Baden-Württemberg noch keine Einschränkungen vor. Sobald Inzidenzen oder die Belastung der Krankenhäuser steigen, könnte sich das aber Anfang Dezember nochmal ändern.

Reise durch die Zeit: Ludwigsburger "Barock-Weihnacht"

Eine Reise in die Vergangenheit kann man vom 22. November bis zum 22. Dezember täglich von 11 - 21 Uhr auf dem barocken, festlich geschmückten Marktplatz in Ludwigsburg machen. Friedrich der I. der württembergische Herrscher Anfang des 19. Jahrhunderts, schlendert hier als besonderes Highlight immer samstags mit seinem Hofstaat über den Barock-Weihnachtsmarkt. Zwischen der Dreieinigkeitskirche und der barocken Stadtkirche befinden sich über 150 weihnachtliche Holzstände. Auf der Bühne gibt es nachmittags ein Programm für die Kinder, in den Abendstunden sorgen die unterschiedlichsten Künstler für musikalische Unterhaltung.

Mittelalter-Tanzen in Esslingen

Wer trotz Glühwein kalte Füße bekommt, der kann sich in Esslingen beim Mittelalter-Tanzen aufwärmen. Aktuell geplant sind 200 Stände und zahlreiche Workshops wie Bücherbinden, Gewandschneiden oder Feuer machen. Wer selbst nicht aktiv werden will, kann einem Schmied oder einem Glasbläser bei der Arbeit zuschauen. Besonders in diesem Jahr: Die Falkner-Vorführung auf der Burg.

Esslingen ist bekannt für seinen traditionellen Weihnachtsmarkt vor der mittelalterlichen Stadtkulisse. In diesem Jahr soll der Mittelaltermarkt und der Weihnachtsmarkt auf jeden Fall stattfinden. Pandemiebedingt werden aber Änderungen vorgenommen. So sollen Künstler keine festen Standorte haben, sondern mobil über den Markt ziehen. dpa Bildfunk picture alliance / Bernd Weißbrod/dpa | Bernd Weissbrod (Archiv)

Größter Weihnachtsmarkt in Stuttgart

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist mit seinen 300 Ständen der größte Markt. Die Landeshauptstadt hofft auf bis zu vier Millionen Besucher, die sich bei Plätzchen und Glühwein auf das Weihnachtsfest einstimmen. Auch hier geht freitags und samstags mit verschiedenen speziellen Programm-Punkten wie "Live-Musik" bis 22 Uhr der Weihnachtszauber ab.

Backnang: Stände kehren zurück

In Backnang waren aufgrund der Corona-Lage im vergangenen Jahr nur 20 Stände vor Ort. Statt dem üblichen Standort in der Markstraße, hatte man den Markt hier 2021 auf den Stiftshof ausgeweitet, um die Menschenmengen zu entzerren. Das soll sich dieses Jahr wieder ändern. 30 Anmeldungen sind schon eingegangen. Die Stadt rechnet am ersten Adventswochenende mit den üblichen 55 Ständen, die es auch vor Corona gab. Auch in Bietigheim-Bissingen beim sogenannten "Sternlesmarkt" gibt es an allen vier Adventswochenenden wieder 40 Stände und verschiedene Programmpunkte sind in Planung. Die Öffnungszeiten sind von Donnerstag bis Sonntag:11.30 - 21 Uhr.

Auf vielen Märkten Angebote für die Kleinen

Auch für Kinder gibt es viel zu sehen: Zum Beispiel das kleinste handbetriebene Riesenrad der Welt in Esslingen. Für die Älteren findet ein Bogenschießturnier statt. Ludwigsburg hat ein Figurentheater geplant. Auch Zauberer und Clowns sind am Start.

Wer macht am längsten?

Wer um 21 Uhr noch nicht genug hat, der könnte auch bei der "Göppinger Waldweihnacht" vorbeischauen. Hier kann man freitags und samstags auch bis 22 Uhr Glühwein schlürfen. Das Thema "Wald" spielt hier eine ganz besondere Rolle: Nicht nur sind alle Hütten aus Holz und es stehen in der Stadt verteilt Tannenbäume: Bei einem "Waldlehrpfad" können Kinder viel über das Ökosystem Wald erfahren.