Weihnachtsmarkt 2022 in Stuttgart: Das sollten Besucher wissen

Am Mittwoch eröffnet in Stuttgart der Weihnachtsmarkt 2022. Der Glühwein kostet mehr als früher, dafür gibt es dieses Mal keine Corona-Regeln. Angeboten werden nicht nur Klassiker.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause darf in Stuttgart der Weihnachtsmarkt 2022 wieder ohne Einschränkungen öffnen. Die Vorfeude ist beim Veranstalter und den Händlern riesig. Hier die wichtigsten Informationen im Überblick:

Der Weihnachtsmarkt Stuttgart ist wieder da - mit über 200 Buden zwischen Markt- und Schlossplatz. Insgesamt 31 Tage von Mittwoch an, 23. November, bis bis zum 23. Dezember hat das adventliche Treiben täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Freitags und samstags geht es am Abend sogar noch eine Stunde länger.

Der Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt gilt als größter Markt in der Region, in den Jahren vor Corona wurden bis zu vier Millionen Besuchern aus aller Welt gezählt. Nach nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kann der Markt dieses Jahr ohne Einschränkungen und Regelungen zum Infektionsschutz stattfinden.

Altes Schloss als Kulisse für Eröffnung und Konzerte

Als Kulisse für die Eröffnung des Weihnachtsmarktes dient am Mittwoch der Innenhof des Alten Schlosses, in dem auch ein großer Weihnachtsbaum aufgestellt ist. Von 18 Uhr an wird der Budenzauber mit Musik und Lichtspielen eröffnet. Oberbürgermeisters Frank Nopper (CDU) hält eine Eröffnungsrede. Die Hymnus-Chorknaben, die Bläser der Stuttgarter Musikschule und der Popchor im Musikwerk Stuttgart begleiten die Eröffnung. Der Eintritt ist frei.

Auch die kommenden Tage werden im Innenhof Konzerte zu hören sein. Viele Chöre und Orchester aus Stuttgart und der Region werden zu hören sein. Die Konzerte dauern jeweils eine Stunde, der Eintritt ist frei. In der Stiftskirche wird von Montag, 28. November, an bis 22. Dezember Orgelmusik zu hören sein - täglich von 13.15 Uhr bis 13.45 Uhr (Eintritt 4 Euro, ermäßigt 3 Euro).

Die gestiegenen Energiekosten und die Inflation werden auf dem Weihnachtsmarkt auch zu spüren sein. Auf dem Weihnachtsmarkt Stuttgart 2022 müssen sie die Gäste auf höhere Preise für den Glühwein einstellen. "Wir gehen davon aus, dass der Glühwein um die vier Euro kosten wird", sagte ein Sprecher des Weihnachtsmarkts. Einheitliche Preise gebe es aber nicht. Allerdings liegt Stuttgart mit dem höheren Preis für Glühwein im Landestrend.

In der Stuttgarter Innenstadt gibt es zahlreiche Parkhäuser, in denen Gäste des Stuttgarter Weihnachtsmarkts parken können. Der Veranstalter in.stuttgart empfiehlt jedoch eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Zudem weist in.stuttgart auf die Möglichkeit von Park&Ride hin - alos außerhalb das Auto zu parken, und dann mit Bus und Bahn in die Innenstadt zu fahren.

Die Veranstalter des Weihnachtsmarktes Stuttgart listen 214 Marktbeschicker auf, die ihre Stände auf dem langgestreckten Markt vom Schlossplatz über den Karls- und Schillerplatz samt Alten Schloss bis hin zur Stiftskirche zum Marktplatz aufgebaut haben. Die meisten Buden verkaufen Kunsthandwerk, Spielwaren, Adventliches, Kleidung und Haushaltswaren. Gut 50 Stände bieten zahlreiche Leckereien an - von Tees über Waffeln bis hin zu Maronen und weihnachtlichem Gebäck.

Auch ein kleiner Antikmarkt ist auf dem Schillerplatz geboten. Das eigene Zelt auf dem Karlsplatz werde es "im Hinblick auf die Nachhaltigkeit und die Energieeinsparungen" dieses Jahr nicht geben, so die Veranstalter.

Abstimmung: Händler wetteifern um Publikumspreis

Alle Stände sind natürlich weinachtlich geschmückt. Die besonders stimmungsvoll dekorierten Stände wetteifern dabei um den Titel "Schönster Weihnachtsmarktstand Stuttgarts". Die Jury sind die Besucher: Bis zum 2. Dezember können sie am Infostand des Veranstalters in.Stuttgart am Eingang zum Schillerplatz ihre Stimme abgeben.

Der ganze Stolz des Weihnachtsmarks ist sicherlich die haushohe Krippenpyramide auf dem Schlossplatz, die mit einer Höhe von 26,5 Metern die höchste ihrer Art ist. Der Blick in die Höhe lohnt sich übrigens: Zu sehen ist dort ein sich drehendes Krippenspiel mit 24 großen Figuren. Aufwärmen lässt es sich an einer überdachten Feuerstelle. Ein Blickfang ist zudem der große Nussknacker an der Ecke Schulstraße/Marktplatz.

Das Riesenrad im Ehrenhof des Neuen Schlosses ist in Betrieb. Per Gondel können Fahrgäste Stuttgart aus 58 Metern Höhe betrachten. Eine Fahrt mit dem Riesenrad kostet acht Euro für Erwachsene. Sonntags bis donnerstags ist es von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 22 Uhr.

Auf dem Karlsplatz ist dieses Jahr erstmals die "Winterhütte" zu finden - mit einer Eisstockbahn, die durch ein spezielles Material ohne Eis funktioniert. Das Angebot ist über Weihnachten hinaus bis zum 8. Januar geöffnet.

Auf dem Karlsplatz ist zudem auch ein Finnischer Weihnachtsmarkt aufgebaut - mit Spezialitäten wie Flammlachs und finnischem Beerenglühwein. Das Team, so der Veranstalter, bestehe hauptsächlich aus Finnen und Menschen mit finnischen Wurzeln. Ziel ist, das nordische Flair authentisch zu vermitteln.

Im Kinder-Märchenland auf dem Schlossplatz lädt eine Mini-Dampflok den Nachwuchs zu einer Rundtour ein. Zudem ist für die jungen Besucher ein Nostalgie-Kinderkarussell und ein Mini-Riesenrad aufgebaut. Wer gerne selber aktiv werden will, kann in der Lebkuchenbäckerei selber Leckerreien herstellen. Ein Hingucker für Familien ist zudem die "lebende Krippe" in der Sporerstraße bei der Markthalle - mit dem Esel Lukas sowie Schafen und Lämmern.

Am 23. November startet zudem der Weihnachtsbaum der Kinderwünsche. Online unter www.kinderwuensche.stuttgart.de können Spender Wunschzettel hilfsbedürftiger Kinder digital pflücken. Bis zum 12. Dezember können die entsprechenden Geschenke im Wert von bis zu 30 Euro bei der Geschenk-Annahmestelle (Torstraße 15) abgeben werden.

Energie sparen: weniger Licht und Emissionen

Beim Thema Umwelt- und Klimaschutz will der Stuttgarter Weihnachtsmarkt punkten: Die Stadtwerke versorgen die Stände mit Ökostrom - und das schon seit 2014. Dabei wirkt sich natürlich auch die aktuelle Energiekrise aus: Die Stadt hat sich dazu entschlossen, auf 50 Prozent der bisherigen LED-Lämpchen an den zwei Weißtannen zu verzichten. Statt 450 Stunden sollen die Lichter an den Weihnachtsbäumen aus dem Welzheimer Wald nur 240 Stunden leuchten. Verzichtet wird zudem auf die Beleuchtung am Rathaus und den Adventskalender an den Rathausfenstern.