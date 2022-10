per Mail teilen

Ab Freitagnachmittag lädt das Riesenrad vor dem Neuen Schloss in Stuttgart wieder zu Fahrten mit Blick auf die Stadt. 2021 wurde es von OB Frank Nopper als voller Erfolg gewertet.

Das Riesenrad steht im Ehrenhof vor dem Neuen Schloss in Stuttgart. Es ist 58 Meter hoch und soll sich ab Freitag um 14 Uhr wieder drehen. Wie schon 2021 soll das Fahrgeschäft auch in diesem Jahr die Weihnachtszeit in Stuttgart verschönern.

Ticketpreise wie im Vorjahr

Eine Fahrt in die Stuttgarter Höhenluft soll wie 2021 acht Euro für die Erwachsenen kosten. Bis zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 23. November wird das Riesenrad laut Stadt montags und dienstags stillstehen. Ansonsten dreht es sich von 11 bis 21 Uhr, Freitag und samstags eine Stunde länger. Im vergangenen Jahr hatte OB Frank Nopper (CDU) das Fahrgeschäft als Riesenattraktion für Stuttgart gelobt.

Glanzlichter fallen aus - Wintertraum findet statt

Einige andere Stuttgarter Vor-Weihnachtsattraktion entfallen in diesem Jahr wegen der Energiekrise. So wurden die Glanzlichter abgesagt. Der Wintertraum soll aber am kommenden Mittwoch eröffnet werden. Statt der energieintensiven Eislaufbahn wird eine Rollschuhbahn auf dem Schlossplatz aufgestellt.