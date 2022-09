Keine Eisbahn: Auch Fellbach schränkt adventliches Treiben ein

Fellbach verzichtet diese Saison auf den Aufbau einer Kunsteisbahn im Advent - das dritte Jahr infolge also kein Schlittschuhlaufen. Trotz des Einsatzes effizienter Kühlaggregate sei der Betrieb einer Kunsteisbahn mit der Prämisse des Energiesparens nicht vereinbar, so die Verwaltung in einer Vorlage zur Gemeinderatssitzung am Dienstag. Damit folgt Fellbach dem Beispiel anderer Städte in der Region Stuttgart.