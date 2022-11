Erste Weihnachtsmärkte in BW starten

Nach zwei Corona-Wintern glitzert und funkelt es in vielen Städten in BW wieder: Die Weihnachtsmärkte öffnen. Manche mit altbekanntem Angebot, manche haben Neuerungen im Programm.

Die Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg hoffen in diesem Jahr wieder auf viele Besucher. Jeder Markt setzt auf seine ganz eigenen Besonderheiten. Die meisten Budenzauber haben bis Weihnachten geöffnet. Die Energiekrise spielt zwar auch hier eine Rolle, aber davon wollen sich die Veranstalter nicht die Laune verderben lassen. Welcher Weihnachtsmarkt der schönste ist, liegt im Auge des Betrachters - hier eine Auswahl aus Baden-Württemberg.

Etwa 3,5 Millionen Gäste auf dem Weihnachtsmarkt Stuttgart erwartet

Beim Weihnachtsmarkt in Stuttgart (23. November bis 23. Dezember) zwischen Schloss- und Marktplatz soll es dieses Jahr mehr als 200 Stände geben. Für den Schillerplatz ist ein kleiner Antiquitäten-Markt geplant. Die Winterhütte auf dem Karlsplatz soll sogar bis zum 8. Januar aufgebaut bleiben. Erwartet werden zwischen 3,5 und 4 Millionen Gäste. Der Stromverbrauch werde mit Ökostrom gedeckt, so die Veranstalter, die Beleuchtung sei auf sparsame LED-Lichter umgestellt.

Der Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt (22. November bis 22. Dezember) auf dem historischen Marktplatz der Residenzstadt wartet dieses Jahr mit rund 140 Ausstellern auf. Begleitet wird der Weihnachtsmarkt von viel Bühnenprogramm, Konzerten und Gottesdiensten. Für alle Daheimgebliebenen gibt es zudem einen Online-Weihnachtsmarkt. In der Stadt wird es vielerorts weniger Weihnachtsbeleuchtung geben, um Energie zu sparen. Der Weihnachtsmarkt selbst ist laut Stadt schon länger mit LEDs beleuchtet.

Der Weihnachts- und Mittelaltermarkt Esslingen (22. November bis 22. Dezember) in der Altstadt erwartet dieses Jahr laut dem Stadtmarketing rund 180 Stände, 15 Prozent weniger als vor der Pandemie. Insgesamt erwarte die Besucher aber "ein gewohntes Bild", so das Stadtmarketing. Der bei den Besuchern beliebte Mittelaltermarkt hält viele Mitmach-Angebote bereit. Als besondere Attraktion gibt es auch dieses Jahr den Badezuber auf dem Hafenmarkt. Hinsichtlich der Beleuchtung hatte Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD) erklärt, nicht auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten zu wollen - zumal man bereits auf Energiesparleuchten umgestellt habe.

Weihnachtsmarkt in Ulm mit lebendiger Krippe, aber ohne Glasbläser

Auf dem Marktplatz unter dem Turm des Ulmer Münsters bietet der Ulmer Weihnachtsmarkt (21. November bis 22. Dezember) 120 Stände. Das sind etwa zehn Prozent weniger als vor Corona, so der Veranstalter Ulmer Messe. Für Kinder werden in einer Jurte Geschichten und Märchen erzählt, eine Dampfeisenbahn fährt am Münster entlang und in einer lebendigen Krippe sind Schafe und Eseln zu sehen. Um Strom zu sparen, werden die Beleuchtungszeiten auf den späten Nachmittag und Abend reduziert. Es Energiespargründen wird es jedoch keine Glasbläser geben. Der Betrieb des Schmelzofens ist ein Stromfresser und daher zu teuer, so die Organisatoren.

Weihnachtsmarkt Karlsruhe: Rollschuhfahren statt Schlittschuhlaufen

In Karlsruhe (24. November bis 23. Dezember) gibt es an mehreren Plätzen weihnachtliches Getümmel: Auf dem Marktplatz und auf dem Friedrichsplatz findet der Christkindlesmarkt mit rund 90 Ständen statt. Auf dem Kirchplatz St. Stephan wird gerade für Kinder und Familien Programm geboten, mit Mini-Dampfeisenbahn und Kinder-Riesenrad. Der Schlossplatz verwandelt sich sogar bis zum 8. Januar zur Winterzeit der Karlsruher Stadtwerke: mit Gastronomie, Rollschuh- statt Schlittschuhlaufen und Stockschießen auf Kunststoff-Platten. Die Beleuchtung der großen Weihnachtsbäume soll auf den Zeitraum 16 bis 22 Uhr beschränkt werden.

Urige Stimmung beim Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen

Der Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen (geöffnet an den ersten drei Adventswochenenden) zählt nach eigenen Angaben deutschlandweit zu den ältesten seiner Art. Bereits im Jahr 1487 verlieh Kaiser Friedrich III. der damaligen Reichsstadt Wimpfen das Privileg, vor Weihnachten einen Markt abhalten zu dürfen, heißt es von der Stadt Bad Wimpfen. Heutzutage sind 120 Buden in der Altstadt und der Burganlage verteilt. Neben Naschwerk wird vor allem viel Kunsthandwerk angeboten. Im Rahmenprogramm gibt es unter anderem Nachtwächterführungen durch die Stadt und Weihnachtschoräle der Bläser vom Blauen Turm.

Der Weihnachtsmarkt in Freiburg (17. November bis 23. Dezember) ist dieses Jahr größer als sonst: neben den Bereichen zwischen Rathausplatz und Kartoffelmarkt kommt dieses Mal auch der Colombipark dazu. Gut 130 Stände sollen Besucher anlocken. Für Kinder wird beispielsweise eine Kerzenwerkstatt, eine Backstube und Fahrgeschäfte angeboten. Stadt und Veranstalter haben sich darauf verständigt, die Betriebsdauer der Beleuchtung von zwölf auf acht Stunden am Tag zu reduzieren.

Weihnachtsmarkt Ravennaschlucht kostet sechs Euro Eintritt

Einen Weihnachtsmarkt, für den Gäste Eintritt zahlen müssen, ist der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht (25. November bis 18. Dezember) in Breitnau (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). Die Ticketpreise für Erwachsene betragen fünf bis sechs Euro. Gruppen ab 20 Personen und Schwerbehinderte erhalten eine Ermäßigung. Neben gebührenpflichtigen Parkplätzen gibt es auch kostenlose Shuttle-Busse zur Ravennaschlucht.

Der Weihnachtsmarkt in Heidelberg (21. November bis 22. Dezember) eröffnet wieder in Vor-Corona-Stärke: Laut Stadtmarketing sind alle Schausteller wieder mit von der Partie. Der Weihnachtsmarkt erstreckt sich über die gesamte Heidelberger Altstadt, vom Karls- bis zum Bismarckplatz. Am Universitätsplatz etwa lockt ein 100 Jahre altes Springpferdchen-Karussell, auf dem Karlsplatz wird eine Eislandschaft geboten - tatsächlich mit Schlittschuh-Laufen. Die Bahn soll allerdings schon seit 2017 ausschließlich mit Ökostrom betrieben werden. Auch bei der Beleuchtung habe man mittlerweile vollständig auf LED umgestellt, so die Betreiber.

Weihnachtsmarkt Baden-Baden: Stromerzeugung mit Fahrrad-Generator

Der Christkindelsmarkt im Kurgarten von Baden-Baden (24. November bis 6. Januar) bietet neben dem üblichen Budenzauber eine Krippenausstellung im Wandelgang der Trinkhalle, eine Kirchenfenster-Allee mit hinterleuchteten Glasmalereien und sogenannte "Gourmet-Iglus", große runde Tische unter transparentem Zeltdach mit einem kulinarischen Angebot, das über das übliche Weihnachtsmarkt-Angebot hinaus geht. Mit einem Energiekonzept wollen die Veranstalter 37 Prozent der sonst benötigten Energie einsparen - auch, indem die Zahl der Stände von 130 auf nun 90 reduziert worden ist. Der Weihnachtsbaum an der Trinkhalle soll per Muskelkraft und Fahrrad-Generator erleuchten.

Der Weihnachtsmarkt am Wasserturm in Mannheim (21. November bis 23. Dezember) wird weniger Buden und Hütten haben als vor Corona. Über die Pandemie sind einige Schausteller auf der Strecke geblieben oder leiden unter Personalmangel. Dennoch böten die 150 Hütten die gleiche Vielfalt an Essen und Trinken, aber auch Kunsthandwerk und Geschenkideen wie vor der Pandemie, so Organisator Jan Goschmann. Ein Markenzeichen ist die 18 Meter hohe begehbare Weihnachtspyramide, in deren erstem Stock ein Café untergebracht ist. Ein 130 Jahre altes Etagenkarussell mit integrierter Orgel lädt neben anderen Fahrgeschäften zur Mitfahrt ein. Mit Blick auf die Energiekrise soll die Adventsbeleuchtung eingeschränkt werden, sowohl in der Fußgängerzone als auch beim Weihnachtsmarkt.

Der Weihnachtsmarkt Reutlingen (23. November bis 22. Dezember) soll dieses Jahr aus Pandemie-Gründen luftiger rund um die Marienkirche und dem Weibermarkt aufgestellt sein. Am Albtorplatz wird das Nikolausdorf aufgebaut, dort wird Eisstockschießen auf einer Kunststoffbahn angeboten. Die Schlittschuhbahn - ebenfalls aus Kunststoff statt echtem Eis - und das Riesenrad werden vor der Stadthalle aufgebaut. Insgesamt wird es rund 130 Stände und Attraktionen geben.

Weihnachtsmarkt Friedrichshafen mit Alpenpanorama

Das Hüttendorf am Hafen in Friedrichshafen (25. November bis 22. Dezember) mit mehr als 60 Ständen lockt neben weihnachtlichem Budenzauber auch mit Alpen-Panorama - sofern kein Nebel über dem Bodensee die Sicht nimmt. Ein großer Weihnachtsbaum, eine lebendige Krippe und eine Glühwein-Weihnachtspyramide sind die Attraktionen des Weihnachtsmarktes. Auch Eisstockschießen wird möglich sein.