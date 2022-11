Start der Weihnachtsmarkt-Saison: Auftakt in Heilbronn

Die Weihnachtsmarkt-Saison in Heilbronn-Franken startet. Los geht es am Dienstag in Heilbronn mit dem Käthchen Weihnachtsmarkt: ohne Corona-Auflagen, aber im Energiesparmodus.

Nach zwei Corona-Wintern gibt es wieder viele Weihnachtsmärkte in Heilbronn-Franken. Als erster in der Region öffnet am Dienstagabend der Heilbronner Käthchen Weihnachtsmarkt um 11 Uhr. Später um 18 Uhr läuten dann die Glocken der Kilianskirche offiziell den Beginn ein. Nach einer Ansprache von Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) geht dann das weihnachtliche Treiben los. Corona-Auflagen gibt es nicht, dafür machen sich Energiekrise und Inflation bemerkbar - etwa bei der Weihnachtsbeleuchtung.

SWR-Reporter Jens Nising hat mit Steffen Schoch von der Heilbronn Marketing GmbH gesprochen:

Heilbronner Käthchenmarkt jetzt mit Bimmelbahn

Auf dem Marktplatz, dem Kiliansplatz und in der Fußgängerzone sind rund 60 Stände aufgebaut. Highlight in diesem Jahr ist die weihnachtliche Bimmelbahn, die täglich durch die Innenstadt fährt. Eine Fahrt kostet 1 Euro pro Person. Auf der Marktplatz-Bühne ist täglich ein Programm geplant und die Heilbronner Käthchen lesen jeden Samstag und Sonntag Weihnachtsgeschichten vor.

"Weihnachtszauber" in Schwäbisch Hall

Auf dem Marktplatz vor der Kirche St. Michael bieten über 20 Beschicker ihre Waren an, dazu gibt es wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm. Neu ist in diesem Jahr, dass an einigen Abenden erstmals Künstlerinnen und Künstler auf dem Balkon des barocken Rathauses auftreten und von dort aus ihre Musik präsentieren. Start ist am 22. November. Der "Winterzauber" ist täglich bis zum 22. Dezember geöffnet.

Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Schwäbisch Hall (Archivbild) SWR

"Adventscarré" in Crailsheim

Umrahmt von alten Bäumen und dem historischen Spitalareal findet an drei Wochenenden das Adventscarré statt - wenige Schritte vom bisherigen Standort auf dem Marktplatz. Das Adventscarré in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist an den ersten drei Adventswochenenden geöffnet. Insgesamt sind in diesem Jahr rund 40 verschiedene Aussteller dabei. Los geht es am 25. November.

"Advent im Schloss" in Künzelsau

Fünf Tage lang verwandelt sich der Künzelsauer Schlossplatz (Hohenlohekreis) wieder in einen Weihnachtstraum. Geboten wird neben Kulinarischem und Weihnachtlichem auch ein tägliches Bühnenprogramm. Am Samstag und Sonntag gibt es zusätzlich den Kunsthandwerkermarkt am Schlossgymnasium. Der Weihnachtmarkt in Künzelsau beginnt am 30. November.

Weihnachtsmarkt in Öhringen (Hohenlohekreis) - Archivbild Pressestelle Stadt Öhringen

"Winter Wunder Weihnachtsglanz" in Öhringen

Ein besonderes Highlight ist dieses Jahr die Erweiterung des Schlosskellers. Insgesamt 35 Aussteller, verteilt auf vier Wochenenden, zeigen dort ihr Repertoire an Kunsthandwerk und bieten kulinarische Leckerbissen und Geschenkideen an. Das städtische Veranstaltungsteam in Öhringen (Hohenlohekreis) hat sich vor allem für Kinder etwas Neues einfallen lassen: Vor dem Eingang zum Schlosshof steht ein Märchenwagen mit Geschichtenerzählern. Der Öhringer Weihnachtsmarkt startet am 25. November.

"Altdeutscher Weihnachtsmarkt" Bad Wimpfen

Die denkmalgeschützte Altstadt von Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) ist wieder Schauplatz für den über die Landesgrenzen hinaus bekannten Altdeutschen Weihnachtsmarkt. An den ersten drei Adventswochenenden bieten über 120 Buden Naschwerk und Kunsthandwerkliches an. Im Genießerdorf im Wormser Hof gibt es vor allem kulinarische Leckereien. Start ist am 25. November.

"Weihnachtsmarkt in der Altstadt" in Bad Mergentheim

Erstmals findet der Bad Mergentheimer (Main-Tauber-Kreis) Weihnachtsmarkt an zwei Wochenenden statt - jeweils Donnerstag bis Sonntag. Bisher war die Veranstaltung immer auf ein Advents-Wochenende begrenzt. Rund 80 Ausstellerinnen und Aussteller versammeln sich auf dem Marktplatz und in der Burgstraße. Außerdem findet in diesem Jahr erstmals parallel zum Weihnachtsmarkt der "Winterzauber" mit Eisbahn im Hof des Residenzschlosses statt. Start ist am 8. Dezember.

Glühwein wird teurer und an Beleuchtung wird gespart

Um Energie zu sparen, werden in Heilbronn sowohl bei der Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt als auch bei der Beleuchtung auf dem Weihnachtsmarktgelände die Brennzeiten verkürzt. Insgesamt könne dadurch zwischen 30 und 40 Prozent Energie gespart werden, heißt es aus der Stadtverwaltung.

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) verzichtet man auf die Illumination des Residenzschlosses, die sonst immer Teil des Weihnachtsmarktes war. Ansonsten ist die Beleuchtung größtenteils auf die sparsame LED-Technik umgestellt. Bei Glühwein ist eine Preissteigerung bis zu 50 Cent zu erwarten.

Weihnachtsbeleuchtung an der Heilbronner Allee SWR

Auch beim "Weihnachtszauber" in Schwäbisch Hall und den Weihnachtsmärkten in Künzelsau, Öhringen (beide Hohenlohekreis) und Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) wird die Beleuchtung reduziert. Um Wasser und Kosten zu sparen, ist es örtlich möglich, eigene Glühweintassen mitzubringen, beispielsweise in Öhringen.