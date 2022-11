Weihnachtsmärkte in der Region Freiburg öffnen wieder

Ob Freiburg, Lörrach oder Ravennaschlucht - in den kommenden Tagen eröffnen in der Region die Weihnachtsmärkte. Einige sind größer und haben länger geöffnet. Eine Übersicht.

In den kommenden Tagen eröffnen von Offenburg bis Lörrach wieder die Weihnachtsmärkte - manche das erste Mal nach zwei Jahren Zwangspause. Einige Märkte haben erweiterte oder geänderte Öffnungszeiten. In Freiburg ist der Weihnachtsmarkt größer als in den Vorjahren. Eine Übersicht über die Region.

Kostenloser Shuttleservice zum Weihnachtsmarkt an Ravennaschlucht

Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht in Breitnau (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) öffnet am 25. November. Schließen wird er am 18. Dezember. Für den Weihnachtsmarkt im Höllental, organisiert von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, benötigen Besucherinnen und Besucher ein Ticket. Die Ticketpreise für Erwachsene betragen fünf bis sechs Euro. Gruppen ab 20 Personen und Schwerbehinderte erhalten eine Ermäßigung.

Neben gebührenpflichtigen Parkplätzen können Besucherinnen und Besucher auch die kostenlosen Shuttlebusse von den Bahnhöfen Hinterzarten und Himmelreich sowie vom Kurhaus-Parkplatz Titisee zum Weihnachtsmarkt und wieder zurück nutzen.

Öffnungszeiten vom 25. November bis 18. Dezember: Freitag von 15 bis 21 Uhr, Samstag von 14 bis 21 Uhr und Sonntag 14 bis 20 Uhr.

Weihnachtsmarkt in Lörrach nun durchgängig geöffnet

Anstelle eines großen und eines kleinen Weihnachtsmarktes wird es in diesem Jahr einen durchgängigen Weihnachtsmarkt in Lörrach geben. Bis zu 100 Ausstellerinnen und Aussteller bieten ihre Waren vom 1. bis 11. Dezember an. Er erstreckt sich vom alten Markt über den Senser Platz bis zum Hebelpark. Die ersten Stände eröffnen am Donnerstag den ersten Dezember ab 15 Uhr.

Öffnungszeiten vom 1. bis 11. Dezember: Montag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Kurzer Zauber: In Freiburg schloss der Weihnachtsmarkt 2021 bereits im November. picture alliance / dpa / Philipp von Ditfurth

Vergrößerter Weihnachtsmarkt in Freiburg

Der Freiburger Weihnachtsmarkt öffnet in diesem Jahr am 17. November und wird einen Tag vor Heiligabend schließen. Fast 130 Austellerinnen und Austeller erstrecken sich über die Freiburger Innenstadt. Der erste Glühwein kann am 17. November ab 14 Uhr getrunken werden.

In diesem Jahr wird der Weihnachtsmarkt auch auf den Colombipark erweitert. Auch in 2022 wird es ein weihnachtliches Beleuchtungskonzept in der Innen- und Altstadt geben.Im vergangenen Jahr schloss der Freiburger Weihnachtsmarkt auf Grund der Corona-Pandemie bereits Ende November.

Öffnungzeiten vom 17. November bis 23. Dezember: Montag bis Samstag 10 bis 20:30 Uhr, Sonntag 11:30 bis 19:30 Uhr.

Weihnachtsmarkt an zwei Wochenenden in Bad Säckingen

Der Weihnachtsmarkt in Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) findet dieses Jahr an zwei Wochenenden statt. Standorte sind der Münsterplatz, die Steinbrück- und Schützenstraße. Insgesamt gibt es etwa 80 Holzbuden. Neben Konzerten und Feuershows, wird es am 6. Dezember auch eine Nikolaus-Aktion für Kinder geben.

Öffnungszeiten im November: 25. November 15-21 Uhr, 26. November 11-21 Uhr, Sonntag, 27. November 12-18 Uhr.

Öffnungszeiten im Dezember: 2. Dezember 15-21 Uhr, 3. Dezember 11-21 Uhr und 4. Dezember 12-18 Uhr

Weihnachtsmarkt in Waldshut mit rund 30 Ausstellern

Etwa 30 Austellerinnen und Aussteller sind beim Waldshuter Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt vertreten.

Öffnungszeiten von 26. November bis 22. Dezember 2022: Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr, Sonntag 12 bis 20 Uhr. Am letzten Tag sind die Stände bis 18 Uhr geöffnet.

Weihnachtliche Stände auf der Place du Château in Straßburg. SWR

300 Stände beim Weihnachtsmarkt in Straßburg

Der Straßburger Weihnachtsmarkt mit den bekannten Holzhäuschen startet am 24. November ab 14 Uhr. Enden wird er an Heiligabend. Etwa 300 Marktbuden sind in der gesamten Stadt verteilt. Des Weiteren wird es im Rahmen des Weihnachtsmarktes Veranstaltungen, Lesungen, Workshops und Beleuchtungen geben. Der Weihnachtsmarkt in Straßburg gilt als ältester und größter Weihnachtsmarkt Europas.

Da es nur begrenzte Parkmöglichkeiten gibt, ist eine Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu empfehlen. Alle Straßenbahnlinien werden bedient, mit Ausnahme der Station Broglie, Langstross Grand'Rue und Alt Winmärik.

Öffnungszeiten vom 24. November bis 23. Dezember: täglich 11 bis 20 Uhr. An Heiligabend von 11 bis 18 Uhr.

Basel: Einer der größten Weihnachtsmärkte in der Schweiz

Einer der größten Weihnachtsmärkte in der Schweiz findet in Basel statt. Der Weihnachtsmarkt unweit der deutschen Grenze erstreckt sich auf dem Barfüsserplatz und Münsterplatz. Die Stände dort sind täglich geöffnet.