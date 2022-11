Besonders früh eröffnen Horb-Bildechingen und Reutlingen ihre Weihnachtsmärkte. Ein Überblick zeigt, wann und wo Mandelduft und weihnachtliche Atmosphäre zu erleben sind.

Bildechingen bei Horb (Kreis Freudenstadt) und die Stadt Reutlingen laden besonders früh zum Bummeln über ihre Weihnachtsmärkte ein. Ab dem letzten Novemberwochenende gibt es dann in der Region Neckar-Alb und im Nordschwarzwald noch viele Gelegenheiten, weihnachtliche Märkte zu besuchen.

Horb-Bildechingen lockt mit dörflichem Engagement

Schon am 19. November schmücken 18 Vereine und Privatleute im Horber Teilort Bildechingen ihre Stände rund um die historische Zehntscheuer. Ab 16 Uhr können die Besucher dörfliche Weihnachtsatmosphäre schnuppern. Die Stadt Horb zieht dann am darauf folgenden Wochenende nach. Am Flößerwasen wird der "Horber Advent" im Neckartal weihnachtlichen Markt-Charme versprühen.

Weihnachtsmarkt Reutlingen so groß wie nie zuvor

Am Mittwoch, den 23. November beginnt der Weihnachtsmarkt in Reutlingen. Er ist der längste in der Region, denn er geht bis zum 22. Dezember. Und dieses Jahr ist er größer als je zuvor. Die weihnachtlichen Stände ziehen sich nicht nur durch die Einkaufsmeile Wilhelmstraße, rund um Marienkirche und Weibermarkt bis hoch zur Après-Ski-Partyecke am Albtorplatz. Dieses mal wird es zusätzlich am Tübinger Tor und im Bürgerpark neben der Stadthalle zauberhaften Lichterglanz und Wohlgerüche geben. Dort werden auch eine Schlittschuhbahn und ein Riesenrad aufgebaut.

Advent von Pfullingen bis Sigmaringen

Am ersten Adventswochenende hat man dann schon eine vorweihnachtliche Qual der Wahl. Vom 25. November bis zum 27. November lädt Pfullingen (Kreis Reutlingen) zum Weihnachtsmarkt auf den dem neu gestalteten Marktplatz. Rund 70 Stände sorgen dafür, dass sich ein Besuch in der Stadt an der Echaz lohnt.



Der Weihnachtsmarkt in Sigmaringen öffnet ebenfalls vom 25. November bis zum ersten Adventsonntag seine Stände und lässt den Karlsplatz vor dem historischen Marstall mit Tannenbäumen stimmungsvoll weihnachtlich werden. Am Samstag, den 26.11.2022 schließt sich ein kleiner aber feiner Weihnachtsmarkt der Schulen und Vereine in der Fürst-Wilhelm-Straße an den Wochenmarkt an.



In Balingen (Zollernalbkreis) kann man den Christkindlesmarkt besuchen. Rund 100 festliche dekorierte Stände bieten am 26. und 27. November auf dem Marktplatz und den angrenzenden Einkaufsstraßen neben Leckereien viele Dinge, die sich später als Geschenke unter dem Christbaum sehen lassen können.

Einen ganz besonderen Weihnachtsmarkt gibt es in Tübingen: die "ChocolART" - einen Schokoladen-Weihnachtsmarkt! Knapp 300.000 Besucher pro Jahr und ein beeindruckendes Angebot: von normalen Schoko-Früchten bis hin zu eindrucksvollen Schokoladenkunstwerken. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto/Thomas Di...

Internationales Schokoladenfestival "chocolART" in Tübingen

Zigtausende Besucher werden sich diesen Advent auch wieder auf Spezialitäten aus Schokolade in der Tübinger Altstadt stürzen. Denn vor dem eigentlichen Tübinger Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende, werden erstmal dutzende Hersteller von Schokoleckereien aus dem In- und Ausland ihre Stände für das internationale Tübinger Schokoladenfestival chocolArt aufbauen. Eröffnet wird am 29. November, dann wird bis zum 4. Dezember "schokoliert".

Nagold und Freudenstadt locken mit besonderem Ambiente

Natürlich gibt es so viele große und kleine Weihnachtsmärkte in der Region, dass man sie gar nicht alle aufzählen kann. Zwei Besondere seien noch erwähnt.

Am zweiten Adventswochenende strömen Düfte von gebrannten Mandeln und würzigem Glühwein über den Marktplatz von Nagold. Umrahmt von prächtigen Fachwerkhäuser wird der Marktplatz zum Treffpunkt von Jung und Alt: vom 2. bis zum 4. Dezember beim Weihnachtsmarkt in Nagold (Kreis Calw).

Kleiner Markt in Freudenstadt

Freudenstadt hat sich dieses Jahr eine etwas kleinere Variante des Weihnachtsmarkts ausgedacht. Die nennt sich Wintergarten in Freudenstadt, bietet allerdings in der grünen Oase des Kurgartens zwischen 9. und 18. Dezember von Kulinarik bis Kunsthandwerk alles, was ein Weihnachtsmarkt bieten muss.