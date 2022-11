Große Weihnachtsmärkte am Bodensee öffnen

In Konstanz und Lindau beginnen die ersten großen Weihnachtsmärkte in der Region Bodensee-Oberschwaben. Am Wochenende folgen weitere Märkte in Friedrichshafen, Ravensburg und Biberach.

Weihnachtszauber am Bodensee: In Konstanz und Lindau starten am Donnerstag die Weihnachtsmärkte. Anders als in den vergangenen zwei Jahren finden sie erstmals wieder ohne Corona-Einschränkungen statt. Die Weihnachtsmärkte in Friedrichshafen, Sigmaringen und Ravensburg beginnen am Freitag, der traditionelle Biberacher Christkindlesmarkt geht am Samstag los.

In Konstanz zieht sich der Weihnachtsmarkt wieder von der Marktstätte in der Innenstadt bis zum Hafen und in den weihnachtlich geschmückten Stadtgarten. 150 Hütten wurden aufgebaut, auf Kinder warten ein historisches Pferdekarussel und ein Weihnachts-Wichtel-Dorf. Außerdem gibt es ein Weihnachtsschiff, auf dem die Besucher essen und trinken können. Auf dem Oberdeck können Besucherinnen und Besucher bei Drinks und DJ-Musik feiern.

Der Konstanzer Weihnachtsmarkt reicht bis vor das Konzil im Stadtgarten. Dagmar Schwelle/Weihnachtsmarkt am See GbR

Lindau wird zur Weihnachtsinsel

Los geht es am Donnerstag auch in Lindau mit der traditionellen Hafenweihnacht. Bis zum 18. Dezember verwandelt sich Lindau in eine Weihnachtsinsel. Die festlich geschmückten Holzbuden im Hafen, umrahmt von Leuchtturm und Löwe, locken jedes Jahr nicht nur Einheimische, sondern auch viele Besucher aus der ganzen Welt an. Einzigartig ist auch die schwimmende "Brücke", das Weihnachtsschiff, das den Lindauer und den Bregenzer Weihnachtsmarkt über den See verbindet.

Kunsthandwerk, Glühwein und Lichterglanz

Die Bodensee-Weihnacht in Friedrichshafen, der Weihnachtsmarkt in Sigmaringen und der Ravensburger Christkindlesmarkt beginnen am Freitag. So sind zum Beispiel in Ravensburg täglich von 11 bis 20 Uhr rund um das Rathaus auf dem Marienplatz bis zum 22. Dezember wieder Hütten aufgebaut, an denen es unter anderem Schnitzereien, Schmuck und Lederwaren, aber auch Kulinarisches gibt.

Am Samstag wird auch der traditionelle Biberacher Christkindlesmarkt eröffnet. Mehr als 60 Weihnachtshütten sorgen für vorweihnachtliche Stimmung in der Altstadt. Eine besondere Attraktion dort: Die Chriskindles-Poststelle – eine Hütte samt Briefkasten, in den Kinder ihre Wünsche und Botschaften ans Christkind einwerfen können.

Eine Übersicht über alle Weihnachtsmärkte rund um den Bodensee gibt es auf den Seiten der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH.