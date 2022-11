Bregenzer Weihnachtsmarkt startet

In Bregenz startet am Dienstag der erste große Weihnachtsmarkt in der Region Bodensee-Oberschwaben. Ende November folgen die meisten anderen Märkte.

In Bregenz in Vorarlberg öffnet der Weihnachtsmarkt am Dienstag seine Pforten. Auf dem Kornmarktplatz ist dazu wieder ein großes Weihnachtsdorf entstanden. Rund 40 Stände sind laut der Bregenz Tourismus & Stadtmarketing GmbH aufgebaut. Neben Glühwein und Lebkuchen locken unter anderem ein historisches Karussel und eine Eislaufbahn. An drei Wochenenden können Besucherinnen und Besucher in der Oberstadt einen Kunsthandwerkermarkt entdecken.

Freude nach Corona-Pause

Während in Vorarlberg die ersten Tassen Glühwein in dieser Woche schon ausgeschenkt werden, laufen in vielen anderen Städten und Gemeinden am Bodensee und in Oberschwaben noch die Vorbereitungen. In Friedrichshafen (Bodenseekreis) etwa beginnt der Aufbau der Buden für die Bodensee-Weihnacht, in Konstanz steht bereits der große Weihnachtsbaum auf der Marktstätte. Die Freude nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder Gäste zu begrüßen, ist groß.

"Das hat in den letzten beiden Jahren wirklich gefehlt."

In den meisten Städten in der Region Bodensee-Oberschwaben finden in diesem Winter wieder Weihnachtsmärkte. In Singen (Kreis Konstanz) haben sich allerdings nicht genügend Marktbeschicker gefunden, so dass hier auch in diesem Jahr kein Markt stattfinden kann.

Die meisten Weihnachtsmärkte starten Ende November

Viele Weihnachtsmärkte in der Region starten am letzten November-Wochenende. Den Auftakt bei den größeren Märkten machen Konstanz und Lindau. Bereits ab dem 24. November empfangen sie Besucherinnen und Besucher. In Konstanz etwa sollen rund 150 weihnachtlich beleuchtete Hütten mit regionalen Produkten und Geschenkideen aus der Vierländerregion, ein Weihnachtsschiff und Aktionen wie ein Konstanzer Wunschbaum die Gäste anlocken, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Der Ravensburger Christkindlesmarkt bei Abendstimmung. Pressestelle Stadt Ravensburg/Anja Köhler

Einen Tag später (25.11.) folgen dann die Bodensee-Weihnacht in Friedrichshafen und der Ravensburger Christkindlesmarkt, noch einen Tag darauf (26.11.) öffnet auch der Biberacher Christkindlesmarkt. In Friedrichshafen gibt es neben zahlreichen Ständen, auch zwei Eisstockbahnen. Außerdem liegt die MS Graf Zeppelin als Weihnachtsschiff vor Anker. In Ravensburg findet am Eröffnungswochenende auch eine lange Einkaufsnacht (26.11.) statt, in der die Geschäfte bis 22:00 Uhr geöffnet haben.

Energiekrise auch Thema auf Weihnachtsmärkten

Hohe Energiepreise führen in diesem Winter dazu, dass sich viele Städte Gedanken über das Energiesparen bei den Weihnachtsmärkten machen.

In der Region Bodensee-Oberschwaben etwa möchte die Stadt Lindau die Weihnachtsbeleuchtung später am Tag einschalten und früher wieder ausschalten. Statt von 15:30 Uhr bis 23:00 Uhr leuchten die Sterne in Lindau so nur von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Das bringe eine Einsparung von 50 Prozent, heißt es von der Stadt.