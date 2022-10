Viele Weihnachtsmärkte am Bodensee finden statt

In den meisten Städten in der Region Bodensee-Oberschwaben wird es in diesem Winter einen Weihnachtsmarkt geben. Eine Ausnahme ist jedoch Singen (Kreis Konstanz).

In etwa vier Wochen öffnen auch in der Region Bodensee-Oberschwaben wieder viele Weihnachtsmärkte. In Singen im Kreis Konstanz werde es aber keinen X-MAS Markt geben, teilte die Stadt mit.

Zu wenige Budenbetreiber in Singen

Trotz intensiver Bemühungen sei es nicht gelungen, genügend Marktbeschicker zu finden. Lediglich vier hätten sich bis Anfang Oktober verbindlich gemeldet. Mindestens 30 hätte es aber gebraucht für den Singener Hüttenzauber und Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz, so ein Sprecher der Stadt weiter. Viele Standbetreiber hätten während der Corona-Pandemie aufgegeben.

Friedrichshafen und Biberach freuen sich auf ihre Weihnachtsmärkte

In Friedrichshafen hingegen kann der Weihnachtsmarkt stattfinden. Fast alle der rund 60 Hütten seien bereits gebucht, hieß es seitens der Stadt. Allerdings habe es in diesem Jahr weniger Bewerbungen gegeben. In Biberach ist man zuversichtlich, dass es einen Weihnachtsmarkt geben wird. Die Stimmung unter den Händlern sei gut, diese freuten sich darauf, dass wieder ein Weihnachtsmarkt stattfinden könne, so eine Stadtsprecherin.