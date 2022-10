Cannstatter Wasen: Schausteller freuen sich über Millionen Besucher

per Mail teilen

Zuerst konnten sie zwei Jahre lang nicht arbeiten, dann hat das Volksfest mit miesem Wetter begonnen. Doch die Schausteller ziehen nun eine positive Bilanz.

Die große Party ist vorbei: 3,5 Wochen Dauerstress liegen hinter den Schaustellern. Nun ziehen sie eine positive Bilanz des ersten Cannstatter Volksfests nach zwei Jahren Corona-Zwangspause.

Es war ein gutes Volksfest und wir sind irgendwo auf dem Level von 2019.

2019, im letzten Jahr vor der Pandemie, waren rund 3,5 Millionen Besucher zum Cannstatter Wasen gekommen. Nun waren es nach Angaben des Veranstalters rund drei Millionen. Roschmann zeigt sich dennoch zufrieden.

Cannstatter Wasen 2022: Positive Bilanz

Der Beginn des Cannstatter Volksfests 2022 verlief alles andere als ideal. Dicke Wolken, Regen und Höchsttemperaturen von 18 Grad ließen zunächst nichts Gutes erwarten. Viele Bänke in der "Schwabenwelt" von Schausteller Michael Wilhelmer blieben damals leer. Am ersten Wasenwochenende ging er daher noch entsprechend davon aus, am Ende ohne Gewinn nach Hause fahren zu müssen.

Aber wir sind einfach froh, dass wir wieder stattfinden dürfen. Ein drittes Jahr ohne Wasen hätte man sich nicht vorstellen dürfen.

Schausteller-Sprecher Roschmann zeigte sich zu Beginn des Volksfests kämpferisch. „Wir lieben unseren Beruf, das ist ja unser Lifestyle. Wer 9 Monate im Wohnwagen lebt, der muss das wollen. Es gibt Leute, die wollten einfach nicht mehr, die haben aufgehört wegen Personalmangel, steigenden Preise und so weiter.

Aber der harte Kern hat weitergemacht.

Schon am ersten Wasenwochenende war Roschmann zuversichtlich, dass sich das Volksfest trotz des Wetters noch auszahlen würde - und mit dieser Einschätzung sollte er Recht behalten. Nun bauen er und seine Kolleginnen und Kollegen die Fahrgeschäfte und Stände auf dem Cannstatter Wasen ab.

Weihnachtsmarkt Stuttgart 2022

Für viele Schausteller ist die "Zeit danach" schon wieder die "Zeit davor". Denn das nächste großen Event in Stuttgart steht schon bevor: Der Stuttgarter Weihnachtsmark beginnt am 23. November.