Wer sitzt in der Fluglärmkommission und was entscheidet sie?

Die Fluglärmkommission für den Flughafen Stuttgart zählt 17 Mitglieder. Ein Hauptteil sind an den Flughafen angrenzenden Kommunen, nämlich Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen, Esslingen, Ostfildern, Stuttgart, Denkendorf, Steinenbronn, Neuhausen, Schönaich, Deizisau und Altbach. Außerdem sitzen die Bundesvereinigung gegen Fluglärm, die Flughafen Stuttgart GmbH, die Luftfahrtunternehmen, die Industrie - und Handelskammer der Region Stuttgart, die US-Streitkräfte in Baden-Württemberg und das Landesverkehrsministerium in der Kommission.

In einem demokratischen Prozess kann die Kommission über die Veränderungen im Flugverhalten abstimmen. Diese Entscheidung ist dann jedoch nur eine Empfehlung für die deutsche Flugsicherung, die Änderungen plant und zur endgültigen Entscheidung an das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung weitergibt. Dieses Amt muss dann eine Veränderung per Rechtsverordnung festlegen.