Weihnachtsmärkte in der Region Koblenz öffnen

In einigen Städten im nördlichen Rheinland-Pfalz öffnen die Weihnachtsmärkte. Ohne Corona-Auflagen, dafür teilweise mit neuen Attraktionen und Energiesparmaßnahmen.

In Andernach auf dem Marktplatz können Besucherinnen und Besucher ab Montag, 21. November, über den Weihnachtsmarkt schlendern. Bis zum 23. Dezember hat das Weihnachtsdorf täglich von 11 Uhr bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 21 Uhr, geöffnet. Nach Angaben der Stadt wird die Weihnachtsbeleuchtung wegen der angespannten Energielage sonntags bis donnerstags nur bis 21:30 Uhr und freitags bis samstags bis 22:30 Uhr brennen.

Lebende Krippe zum 30. mal auf dem Weihnachtsmarkt

Die lebende Krippe gibt es zum 30. mal auf dem Andernacher Weihnachtsmarkt. Am Freitag, 25. November gibt es die erste Aufführung. Bis einschließlich Sonntag, 18. Dezember, wird an jedem Adventswochenende die Weihnachtsgeschichte um 15 und 18 Uhr gezeigt. An Heiligabend nochmal um 14 Uhr.

Knuspermarkt in Neuwied mit geänderter Beleuchtung

Eine Laterne steht auf einem Tisch vor einer Weihnachtsmarktbude. Pressestelle Stadt Neuwied

Der Knuspermarkt in Neuwied ist montags bis samstags von 10 Uhr bis 19 Uhr und sonntags von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Neben den vielen Weihnachtsmarkthäuschen in der Innenstadt gibt es nach Angaben des Stadtmarketings auch ein Unterhaltungsprogramm von weihnachtlichem Chorgesang über poppige Akustikmusik bis hin zu Mitmachaktionen für Kinder. Wegen der Energiekrise setzen die Veranstalter auf ein geändertes Beleuchtungskonzept: Kerzen statt Lichterketten.

Weihnachtsmarkt in Koblenz ohne Eisbahn

Bereits am 18. November hat der Weihnachtsmarkt in Koblenz begonnen. Auf den Plätzen in der Altstadt verteilen sich die Marktbuden. Auf eine Eisbahn wurde diese Jahr verzichtet, stattdessen gibt es ein fast 80 Jahre altes Riesenrad aus Holz.

"Ich denke, die Menschen sind doch auf der Suche nach einem Licht in der Dunkelheit, und wir sind in der Weihnachtszeit ein sehr helles Licht."

Marktführer Marco Könitz ist sich sicher, dass viele Besucher zum Weihnachtsmarkt kommen werden: "Ich denke, die Menschen sind doch auf der Suche nach einem Licht in der Dunkelheit, und wir sind in der Weihnachtszeit ein sehr helles Licht."

Auf der Festung Ehrenbreitstein hat auch das weihnachtliche Lichtspektakel Christmas Garden geöffnet. Am dritten und vierten Adventswochende findet zudem zum ersten Mal ein inklusiver Weihnachtsmarkt im Innenhof des Weindorfes statt. Behindertenwerkstätten bieten hier eine Auswahl an handgefertigten Produkten an.

Weihnachtsdorf Waldbreitbach öffnet am ersten Adventswochenende

Ab dem 25. November erstrahlt das Weihnachtsdorf Waldbreitbach im Lichertglanz. Der gesamte Ort ist mit weihnachtlichen Attraktionen und zahlreichen Krippen geschmückt. Highlights sind unter anderem die große Naturwurzelkrippe in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt und der "Stern von Bethlehem", ein mit 3.500 Glühbirnen bestückter Wanderweg oberhalb des Ortes.

Der "Stern von Bethlehem", ein mit 3500 Glühbirnen bestückter Wanderweg oberhalb von Waldbreitbach. dpa Bildfunk Picture Alliance

Wie der Touristik-Verband-Wiedtal auf seiner Internetseite mitteilt, werden alle Stationen wie gehabt aufgebaut. Um Energie zu sparen, werde die Beleuchtung allerdings etwas verkürzt und nur sechs Stunden täglich eingeschaltet. Morgens werde auf die weihnachtlichen Lichter verzichtet.

Weitere Weihnachtsmärkte ab dem ersten Adventswochenende

Zum "Winterzauber" in Altenkirchen ab dem 25. November wird der Aktionskreis Altenkirchen eine Synthetik-Eisbahn aufbauen, die den Angaben zufolge ohne Strom und Wasser funktioniert. Die Eisbahn soll bis zum 8. Januar stehen bleiben. In der Zeit gibt es weitere Veranstaltungen. Außerdem eröffnen am ersten Adventswochenende Weihnachtsmärkte in Cochem, Bad Marienberg, Emmerichenhain, Winningen und an in einigen Orten im Ahrtal.