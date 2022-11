Weihnachtsmarkt in Bad Münster am Stein kostet Eintritt

An den vier Adventswochenenden lockt der Weihnachtsmarkt im Bad Kreuznacher Stadtteil mit Lichterglanz und Glühwein. Doch dieses Jahr kostet der beliebte Markt zum ersten Mal Eintritt.

Der Nikolausmarkt in Bad Kreuznach rund um den Eiermarkt hat bereits seit einer Woche geöffnet. Am Samstag ist es auch im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg so weit: Der "Romantische Weihnachtsmarkt" lädt an den Adventswochenenden zum Bummel ein. Die Stände sind im Kurpark, in der Brunnenhalle und im Kurpavillon aufgebaut.

Eine große Neuerung gibt es dieses Jahr jedoch: Der Weihnachtsmarkt kostet zum ersten Mal Eintritt. Nach Angaben des Veranstalters "Verkehrsverein Rheingrafenstein" zahlen Erwachsene und Jugendliche jeweils 3 Euro.

Weihnachtsmarkt nur über Eintritt zu retten

Die Entscheidung, Eintritt zu verlangen, sei nicht leichtgefallen, so der Vorsitzende des Vereins, Stefan Köhl. Nur so könne er aber überhaupt noch stattfinden. Es gehe nicht darum, Leute abzuzocken, sondern darum, die Veranstaltung zu retten.

"Das ist wie zwei Heimspiele bei Mainz 05, das können sie nicht ehrenamtlich machen."

Die Kosten stiegen und die Stadt Bad Kreuznach zahlt laut Köhl keine Zuschüsse mehr. Das Minus beim Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr habe alle Rücklagen des Vereins aufgebraucht. Nur mit sehr viel ehrenamtlicher Unterstützung sei der Weihnachtsmarkt überhaupt noch zu stemmen.

An Adventswochenenden geöffnet

An allen vier Adventswochenenden glitzern die Lichter um die Stände im Kurpark von Bad Münster. Das Begleitprogramm bietet einige Neuerungen, beispielsweise eine Feuershow und Winter-Weihnachtsgeschichten an allen Markttagen.