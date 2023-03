SWR-Reporterin Judith Seitz SWR

Seit Oktober 2018 arbeite ich als multimediale Reporterin und Redakteurin für das Studio Mainz. Ich mache Beiträge für Hörfunk, Fernsehen und Online und präsentiere die Hörfunk-Nachrichten in SWR4.

Meine Heimat

Geboren am Bodensee, Schulzeit in Karlsruhe, Studium in London und seit 2004 Mainzerin - da steckt ganz schön viel SWR-Sendegebiet drin.

Mein Antrieb

Jeder Tag ist anders in diesem Job. Ich kann große und kleine Geschichten erzählen. Viele alltägliche Dinge haben einen ganz spannenden Aspekt. Den herauszufinden ist mein Antrieb. Dann entstehen Beiträge aus der Schokoladenfabrik, über den Azubi aus Marokko oder von der Bombenentschärfung in Mainz.

Meine Leidenschaften

Reisen - am liebsten in meinem Campingbus. Schwimmen, laufen, Rennrad fahren - am liebsten hintereinander im Triathlon. Karaoke singen - am liebsten Chansons und Lieder aus den 60ern.