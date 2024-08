Stichverletzungen und Blutungen - DRK übt in Nackenheim den Ernstfall

Sie sind da, wenn wir sie brauchen: die ehrenamtlichen Helfer vom Deutschen Roten Kreuz. Ab heute sind etwa 100 von ihnen in Nackenheim, um zu testen, was sie alles können.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus ganz Rheinland-Pfalz. Für sie werden es drei spannende Rotkreuzerlebnistage, denn sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Das ist auch im Echtfall die Herausforderung - spontan zu wissen, was in dem Moment das Richtige ist.

Damit die Übungen so realistisch wie möglich aussehen, bekommen die Teilnehmenden einige Rettungs-Szenarien präsentiert. Was sie tun und wie sie es tun - auch mit welchem Zeitaufwand - das alles wird von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern genau unter die Lupe genommen. Am Ende wird dann alles ausgewertet.

Von Schürfwunde bis Stichverletzung

Die Notfallsituationen werden an verschiedenen Orten in Nackenheim (Kreis Mainz-Bingen) durchgeführt, beispielsweise in der Nähe des Rheins oder an einem Spielplatz. Damit auch alles echt aussieht, sind Maskenbildner dabei, die die vermeintlichen Verletzten realistisch schminken. Egal ob eine einfache Schürfwunde oder eine große Stichverletzung mit viel Blut, es wird versucht, die Teilnehmenden so gut wie möglich in der Realität abzuholen.

Schon bei der letzten, groß angelegten Übung wurden die Szenarien so realistisch wie möglich dargestellt. Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Rheinland-Pfalz

Wissen des DRK in Nackenheim auf dem Prüfstand

Bei den Rotkreuzerlebnistagen geht es darum, das Gelernte zu wiederholen. Alles das, was den DRK-Helfern in der Grundausbildung und im Erste-Hilfe-Kurs vermittelt wurde, soll an diesem Wochenende angewendet werden.

Dafür kommen die Mitglieder aus dem ganze Land. Ein Übungswochenende in so einem großen Format gab es das letzte Mal vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019.

DRK-Helfer sollen zu einem Team zusammenwachsen

An den Rotkreuzerlebnistagen in Nackenheim nehmen junge und alte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer teil. Sie sind zwischen 12 und 60 Jahre alt und kommen aus unterschiedlichen Bereichen: vom Jugendrotkreuz, von der Wasserwacht, von den DRK Bereitschaftsstellen oder sie sind ausgebildete Helfer in der Wohlfahrt oder Sozialarbeit. In diesen drei Tagen in Nackenheim werden alle als ein Team zusammenwachsen, so wünscht es sich zumindest der DRK-Landesverband.