Bombenexplosion, Zugunglück, Hochwasser: Wenn Rettungsdienste den Ernstfall proben, sind Menschen gefragt, die verletzte Opfer spielen. Beim Deutschen Roten Kreuz in Bad Kreuznach werden sie zu sogenannten Notfalldarstellern ausgebildet.

Das Blut spritzt, Knochen sind gebrochen, Menschen krümmen sich vor Schmerzen - ein Anblick, den es jüngst beim Deutschen Roten Kreuz in Bad Kreuznach gab.

Zum Glück waren alle Verletzungen und Erkrankungen nur gespielt - bestenfalls täuschend echt. Genau das lernt man bei der Ausbildung zur Notfalldarstellerin oder zum Notfalldarsteller, die unter anderem beim DRK-Kreisverband Bad Kreuznach gemacht wird.

Katastrophenübungen brauchen täuschend echte Verletzte

Denn wenn Rettungsdienste, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Polizei den Ernstfall proben, müssen die Notfälle und Verletzungen möglichst realistisch dargestellt werden. Einerseits durch erschreckend echt aussehende Wunden, die mit viel Aufwand und speziellem Material geschminkt werden, und andererseits durch schauspielerische Einlagen.

Genau das wird in der Ausbildung beim DRK in Bad Kreuznach geübt: Notfälle mit allen klassischen Symptomen vortäuschen, so dass Einsatzkräfte in Übungen bestmöglich trainieren können.

Unsere Experten für realistische Notfalldarstellung werden immer häufiger von der Polizei oder für die Ausbildung im Rettungsdienst angefragt.

Solche Menschen seien sehr gefragt, berichtet Jennifer Hahn, Leiterin der Notfalldarstellung im DRK Bad Kreuznach. Deswegen wolle man die Ausbildung beim DRK in Bad Kreuznach weiter ausbauen und sie intensivieren. Es sei toll, dass immer mehr Menschen die Notfalldarstellung als ehrenamtliches Engagement für sich entdeckten, so Hahn.

Die Geschichte der Notfalldarstellung Die Ursprünge der Notfalldarstellung sind in der Zeit des Zweiten Weltkriegs zu finden. Die britische Armee engagierte Berufsschauspieler, um Armee-Sanitäter auf den Anblick schwerer Verletzungen vorzubereiten. In der Bundesrepublik Deutschland wurden seit etwa 1951 Gummiattrappen verwendet, um Opfer zu simulieren. Vom Deutschen Jugendrotkreuz (JRK) wurde im Jahr 1954 erstmals die "Blätter über Realistische Unfalldarstellung" herausgegeben. Dazu kam in den 1960er Jahren der Schminkkasten "Mehlem 64", der nach dem Sitz der damaligen DRK-Bundesschule im Ort Mehlem benannt wurde. Damit wurden die Opfer "verletzt" geschminkt Ab 1984 wurde dann beim DRK begonnen, eine bundeseinheitliche Ausbildung in Realistischer Unfalldarstellung zu etablieren. Quelle: Wikipedia



Die Grundausbildung als Notfalldarstellerin oder Notfalldarsteller dauert drei Tage. Dabei lernt man verschiedene Schminktechniken und wie man welche Verletzung oder Krankheit glaubwürdig darstellt.

Der nächste Aufbaukurs soll nach Angaben der Verantwortlichen im Herbst stattfinden. Wer sich dafür interessiert, sollte sich per Email an das DRK in Bad Kreuznach wenden (kbl@drk-kreuznach.de).