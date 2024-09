"Mainz leuchtet" 2024 - Die Stadt in buntem Glanz

Vom 26. bis 28. September erstrahlt die Innnenstadt wieder beim Festival "Mainz leuchtet". Zahlreiche prominente Gebäude werden angestrahlt. Und die andere Rheinseite ist auch dabei.

Als 2023 zum ersten Mal das Festival "Mainz leuchtet" stattfand, kamen an drei Abenden etwa 90.000 Menschen in die Stadt und staunten: Der Dom wechselte seine Farben, am ehemaligen Karstadt-Kaufhaus konnte man eine Animation an der Fassade durch Hüpfen selbst steuern und auf das Staatstheater waren Dialoge aus einem Theaterstück projiziert.

Weil das Festival so gut ankam, findet es auch in diesem Jahr wieder statt. Und wieder haben Studentinnen und Studenten der Hochschule Mainz die Licht-Installationen und Video-Projektionen entwickelt. Im Studiengang "Zeitbasierte Medien" haben sie die Ideen über mehrere Monate umgesetzt.

Vom Rhein bis zum Schillerplatz

Die Lichtinstallationen ziehen sich vom Rhein, vorbei an Dom, Markt und Theater zum Schillerplatz. Zum ersten Mal erstrahlt auch ein Gebäude auf der anderen Rheinseite: Die Bastion Schönborn wird ebenfalls angeleuchtet.

In der Stadt haben zahlreiche Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet. Es gibt außerdem spezielle Stadtführungen und einen Pop-up Club: Eine mobile Disco soll zum Tanzen animieren.

Keine Busse in der Ludwigsstraße

Dieses Jahr fahren während der Veranstaltung keine Busse entlang der Mainzer Ludwigsstraße. Damit soll laut Veranstaltern die Stimmung noch besser aufgesogen werden können. Vergangenes Jahr hätten viele Menschen beim Staunen und Fotografieren nicht bemerkt, dass sich Busse näherten.

Das Festival "Mainz leuchtet" eröffnet am Donnerstag, 26. September. An diesem und den zwei folgenden Tagen findet es immer von 20 bis 23 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.