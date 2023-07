per Mail teilen

Die Mainzer Innenstadt wird im September bunt angestrahlt. Unter dem Motto "Mainz leuchtet" werden unter anderem der Dom und das Staatstheater mit Video-Projektionen beleuchtet.

Wachsende Weinreben auf dem Osteiner Hof, fließende Farbwechsel auf dem Dom oder Zeichnungen von Schülerinnen und Schülern auf der Rheingoldhalle - all dies wird vom 28. bis zum 30. September 2023 bei dem Event "Mainz leuchtet - Das Late Light Festival" zu bestaunen sein.

Weinreben am Osteiner Hof: So könnten die Projektionen im Herbst aussehen. (Quelle: Hochschule Mainz) SWR

Nachdem die "Mainzer Sommerlichter" wegen Corona ausgefallen und zu einem Ende gekommen waren, wollte das CITYMARKETING nun in Zusammenarbeit mit der Stadt und der Hochschule Mainz neues Licht in die Innenstadt bringen. Anstelle des nur 20-minütigen Feuerwerks soll dieses Nachfolgeprojekt nun für insgesamt drei Tage die Besucher und Besucherinnen in die Stadt ziehen.

Die Idee zu diesem Projekt stammt aus Zeiten der Corona-Pandemie. Für den Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) ein Projekt, "um die Akteure der Innenstadt zu fördern und den Einheimischen und Touristen einen – im wahrsten Sinne des Wortes – Lichtblicke zu geben." Geplant war das Projekt eigentlich schon für das vergangene Jahr, wegen der Energiekrise konnte es dann allerdings doch nicht umgesetzt werden und wurde auf dieses Jahr verschoben.

Lichtermeile zieht sich durch gesamte Innenstadt

Das Thema "Licht" wird bei dem neuen Mainzer Event besonders in den Vordergrund gerückt: So sollen insgesamt sechs große Gebäude mit unterschiedlichsten Licht-Installationen beleuchtet werden und die Innenstadt zu einer "Lichtermeile" werden lassen.

Folgende Gebäude werden beleuchtet: Der Osteiner Hof am Schillerplatz, der Dom Sankt Martin, das Staatstheater Mainz, Die Deutsche Bank, der mainz STORE am Markt und die Rheingoldhalle.

"Mainz leuchtet" in der ganzen Innenstadt - vom Schillerplatz bis zur Rheingoldhalle SWR

Mainz leuchtet: Projekt von Studierenden gestaltet

Die konkreten Projektionen, welche mit moderner Technologie animiert und an die Fassaden der Gebäude geworfen werden, wurden in Seminaren des Studiengangs "Zeitbasierte Medien" an der Hochschule entwickelt. Etwa 35 Studierende konzipieren aktuell die Video-Installationen und werden diese bis zum September finalisieren.

Ein weiteres Highlight des "Late Light Festivals" wird eine mobile Projektion durch die Stadt sein. Dabei fährt ein Fahrrad mit zwei Beamern durch die Straßen der Innenstadt und wirft dabei bunte Motive an die Hauswände.

Auch umliegende Gastronomie und Einzelhandel macht mit

Neben den aufwändig gestalteten Projektionen werden auch einige Restaurants und Teile des Einzelhandels passendes Rahmenprogramm anbieten. So bieten Restaurants spezielle "Lichter-Menüs" an oder eigene Fassaden und Schaufenster werden beleuchtet.

"Mainz leuchtet - Das Late Light Festival" wird vom 28. bis zum 30. September 2023 in der Mainzer Innenstadt zu sehen sein. Immer von 20 bis 23 Uhr werden die Fassaden und Straßen in beeindruckende Video-Projektionen getaucht.