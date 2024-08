Eigentlich wollte eine 80-Jährige auf die Rheinfähre Kornsand zwischen dem hessischen Trebur und dem rheinland-pfälzischen Nierstein fahren. Stattdessen landete sie samt Auto im Wasser.

Wie der Unfall genau passiert ist, sei nicht klar, so die Polizei. Fest stehe nur, dass die Frau am Vormittag am Rheinübergang Kornsand die Fähre in Richtung Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) nehmen wollte.

Beim Rangieren sei sie dann mit ihrem Auto nach vorn auf die Fähre gefahren und dort ins Wasser gekippt. Die 80-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien, Helfer zogen sie aus dem Wasser. Sie wurde nicht verletzt.

Auto treibt ab und wird mit Kran geborgen

Das Auto der Frau trieb danach stromabwärts im Rhein und wurde schließlich ans Ufer gespült. Dort konnte es mit einem Kran herausgezogen werden. Weil das Auto Öl verloren hatte, legten Einsatzkräfte eine Ölsperre an.