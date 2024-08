Der Lärm für die Anwohnerinnen und Anwohner in Wiesbaden ist einfach zu groß. Deshalb führt die Stadt jetzt auf allen Durchgangsstraßen in der Innenstadt Tempo 30 oder 40 ein.

Berechnungen des Umweltamtes hatten ergeben: Rund 17.000 Menschen in der dicht besiedelten Wiesbadener Innenstadt leiden permanent unter Verkehrslärm. Das kann zu Schlaflosigkeit, Dauerstress und schlimmstenfalls zu ernsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen.

Tempolimit als Lärmschutz für Innenstadtbewohner und Besucher

Schon im November hatte die Stadt deshalb verkündet, handeln zu wollen, "um die Gesundheit dieser Wiesbadenerinnen und Wiesbadener zu schützen". Auch Besucher der hessischen Landeshauptstadt sollen so von Lärm entlastet werden.

Dazu wird laut Stadt ein spezieller Paragraph der Straßenverkehrsordnung angewandt, der Wiesbaden als anerkanntem Kurort bestimmte Befugnisse zum Schutz seiner Gäste einräumt.

Lange genug haben wir über Lärmschutz geredet. Jetzt bringen wir ihn auf die Straße.

In den reinen Wohnstraßen in der Innenstadt gilt bereits überall Tempo 30. Jetzt sollen auch die Hauptverkehrsachsen und viel befahrene Durchgangsstraßen dazukommen.

Tempo 40 auf allen großen Verkehrsachsen in Wiesbaden

Auf den wichtigsten Hauptachsen für den Autoverkehr in der Innenstadt wird künftig Tempo 40 gelten. Betroffen sind 1. Ring, Rheinstraße, Schwalbacher Straße, Teile von Schiersteiner und Dotzheimer Straße, Taunusstraße, Wilhelmstraße und Sonnenberger Straße. Auch für die Bahnhofstraße ist wegen des vielen Busverkehrs dort Tempo 40 vorgesehen.

Den äußeren Rahmen für die Geschwindigkeitsreduzierung bildet der 2. Ring, der selbst nicht davon betroffen ist. Dort bleibt es bei Tempo 50. Auch auf der Achse Mainzer-Straße/ Friedrich-Ebert-Allee darf weiterhin 50 km/h gefahren werden, weil dort kaum jemand wohnt.

Tempo 30 für alle kleineren Straßen in Innenstadt-Wohngebieten

Außerdem sieht das Konzept der Stadt Wiesbaden vor, die Höchstgeschwindigkeit auf den übrigen, kleineren Durchgangsstraßen von 50 auf 30 km/h zu senken. Hier sei eine Anpassung an die Realität längst überfällig, sagte der Wiesbadener Verkehrsdezernent bei der ersten Vorstellung der Pläne im November 2023: "Denken Sie an die Neugasse, an die Röderstraße mit ihrer Steigung, an die enge Wörthstraße oder gar an den Kranzplatz."

Wir haben heute Tempo 50 auf Straßen, auf denen kein vernünftiger Mensch 50 fahren würde.

Auch in hochverdichteten Wohngebieten wie zum Beispiel der Emser Straße, rund um die Ringkirche oder in der Moritzstraße soll künftig Tempo 30 gelten. Dies sei eine angemessene, menschengerechte Höchstgeschwindigkeit, auch angesichts der vielen Familien mit Kindern in diesen Quartieren, so Kowol.

Wiesbaden stellt 180 neue Verkehrsschilder auf

Für das flächendeckende Tempolimit müssen rund 180 neue Verkehrsschilder aufgestellt werden. Damit beginnt die Stadt Wiesbaden ab dem kommenden Montag, 12. August.