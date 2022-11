Nikolausmarkt in Bad Kreuznach beginnt

per Mail teilen

Am Nachmittag ist der erste Weihnachtsmarkt in der Region Rheinhessen-Nahe eröffnet worden. Die Stadt Bad Kreuznach macht den Anfang.

Selten dürften sich die Menschen so auf einen Weihnachtsmarkt gefreut haben wie in diesem Jahr. Nach zwei Jahren Einschränkung durch die Corona-Pandemie kann seit heute wieder unbeschwert ein Weihnachtsmarkt besucht werden.

Noch vor einem Jahr galt in Bad Kreuznach und auf den meisten anderen Märkten im Land die 2G-Regel. Jetzt sind alle Corona-Beschränkungen für Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz aufgehoben.

Glühwein, Lebkuchen und Konzerte

Der traditionelle Adventsmarkt auf dem Bad Kreuznacher Eiermarkt rund um die Kirche St. Nikolaus geht bis zum letzten Adventswochenende, bis zum 18. Dezember. An 30 Ständen werden Kunsthandwerk, weihnachtliche Geschenkideen, aber natürlich auch Glühwein, Lebkuchen oder deftige Speisen angeboten.

Dazu gibt es eine Reihe von Konzerten mit Weihnachtsliedern. Im Puppentheaterzelt können Groß und Klein beispielsweise Frau Holle, den Räuber Hotzenplotz oder auch das Grüffelo sehen. Am Totensonntag, dem 20. November, bleibt der Markt geschlossen.

Nibelungen-Weihnacht in Worms öffnet Montag

Das Alleinstellungsmerkmal, einziger Weihnachtsmarkt in der Region Rheinhessen-Nahe zu sein, hat Bad Kreuznach nicht lange. Bereits am Montag startet der Weihnachtsmarkt in der Wormser Innenstadt.

Und auch in Mainz ist es bald soweit. Die Buden rund um den Dom werden bereits aufgebaut. Eröffnet wird der Mainzer Weihnachtsmarkt am Donnerstag, dem 24. November.